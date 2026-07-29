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Sivas’ta öldürülen kardeşlerin DNA’sı 6 yıl önce kemikleri bulunan babayla eşleşti

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Ankara’da 6 yıl önce Haymana kırsalında bulunan insan kemiklerinin 2025 Mayıs ayında öldürülen iki kardeşten alınan DNA örnekleriyle eşleştiği ve şahsın ölen çocukların babası olduğu belirlendi.

Ankara'da 6 yıl önce Haymana kırsalında bulunan insan kemiklerinin 2025 Mayıs ayında öldürülen iki kardeşten alınan DNA örnekleriyle eşleştiği ve şahsın ölen çocukların babası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Temmuz 2020'de eşi Uğur Şimşek'ten haber alamayan Ayşegül Şimşek, kocasının en son Ankara'da Hüseyin Sönmez ile görüştüğünü söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Uğur Şimşek'e ulaşılamadı. İhbardan altı ay sonra ise Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında yol kenarında bir tır şoförü tarafından kafatası ve kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince teslim alınan kemikler Adli Tıp Kurumunda incelendi fakat kime ait oldukları o dönem tespit edilemedi. Olayla ilgili araştırmalar devam ettiği sırada kayıp durumdaki Şimşek'in çocukları Umutcan Şimşek (22) ve Melisa Şimşek (16) evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yürütülen çalışmalarda katil zanlısı olduğu değerlendirilen ve kardeşlerin görüştüğü son kişi olduğu belirlenen Hüseyin Sönmez yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklardan alınan DNA örnekleri Haymana'da bulunan kafatasına ait DNA ile eşleşince kimliği belirsiz kemiklerin yıllar önce hakkında kayıp ihbarı verilen baba Uğur Şimşek'e ait olduğu tespit edildi.

500 bin liralık alacak-verecek meselesi iddiası

Hüseyin Sönmez'in ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken, aile ile arasındaki 500 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği iddia edildi. Anne Ayşegül Şimşek ise cinayetlerin birden fazla kişiler tarafından tasarlandığını iddia etti. Soruşturmada Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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