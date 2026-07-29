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Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
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İsviçre'de yapılan gıda güvenliği denetimlerinde, Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde bor tespit edildi. Bunun üzerine ürünler için geri çağırma kararı alınırken, yetkililer tüketicilere maden sularını kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu. Daha önce de Beypazarı ve Sırma markalı bazı maden suları aynı gerekçeyle İsviçre'de toplatılmıştı.

İsviçre'de gıda güvenliği denetimlerinde Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda yüksek oranda bor tespit edildiği gerekçesiyle geri çağırma kararı alındı. Resmi makamlar, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, tüketicilere ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısında bulundu.

GEREKÇE YÜKSEK BOR ORANI

İsviçreli yetkililer, geri çağırma kararının ülkenin yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında alındığını açıkladı. Denetimlerde, iki Kızılay maden suyu ürününde mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiği belirtilirken, bu nedenle ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ MARKA İÇİN AYNI KARAR ALINMIŞTI

İsviçre makamları daha önce de aynı gerekçeyle Türkiye'den ihraç edilen Beypazarı ve Sırma markalı bazı maden sularını geri çağırmıştı. Söz konusu ürünlerde de İsviçre'nin belirlediği yasal sınırların üzerinde bor bulunduğu gerekçesiyle toplatma kararı uygulanmıştı.

KARAR İSVİÇRE MEVZUATINA GÖRE ALINDI

Yetkililer, geri çağırma kararının İsviçre'nin gıda güvenliği mevzuatındaki sınır değerler esas alınarak verildiğini ve yalnızca ilgili ürünleri kapsadığını belirtti. Ürünleri satın alan tüketicilere, maden sularını tüketmemeleri ve iade etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıalbatros :

kızılayın herşeyimi şaibeli olur arkadaş?

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Şaşmaz ticaret Beypazarı markasıdır.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

isviçre bizi kıskani

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Bize bişey olmaz için siz

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