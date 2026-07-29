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Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin Dünya Kupası'nda neden görev alamadığına ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin 2026 Dünya Kupası'nda görev alamamasıyla ilgili Attila Gökçe'ye önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı travmanın bu süreci olumsuz etkilediğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

''İLK DEFA SİZE SÖYLÜYORUM''

Gündoğdu, Halil Umut Meler'in Türkiye'nin en başarılı elit kategori hakemi olduğunu vurgulayarak ''Burada ilk defa size söylüyorum. Bizim en başarılı FIFA Kokartlı elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler idi. Dünya Kupası'nda görev alması için Ankara'da yaşanan travmayı atlatması gerekiyordu. Kamuoyunda daha az tartışılan maçları benden kendisi istedi. Baskı altında kalmaktan uzak, tartışmaların dışında kalabilecek bir ortamın yararlı olacağını anlattı.'' dedi. 

''BİLİMSEL YÖNTEMLERE BAŞVURDU''

Meler'in travmayı aşmak için bilimsel yollara başvurduğunu belirten Gündoğdu, ''O travmayı atlatmak için kendisi de bilimsel yollara ve yöntemlere başvurmuş. Oradaki ayrıntıları paylaşamam. Süper Lig'de çok başarılı bir sezon geçirdi. Dünya Kupası biletini kaçırdı.'' ifadelerini kullandı. Gündoğdu, Dünya Kupası'na katılım kriterinin UEFA Şampiyonlar Ligi performansına bağlı olduğunu hatırlatarak, Meler'in bu nedenle 15 UEFA hakemi arasına giremediğini belirtti. Hatta bir maçta sakatlanıp görevi dördüncü hakeme devrettiğini de ekledi.

''DERS ÇIKARMALIYDIK'' 

Türk futbolunun tüm paydaşlarının bu durumdan ders çıkarması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: 

''Bu durum futbolumuzun paydaşları oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler ve medya tarafından gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmeli. Ders çıkarmalıydık. Umarım bu ders gereğince anlaşılmıştır. Halil Umut Meler, göreceksiniz çok başarılı bir sezon performansı gösterecek. Testler, ölçümler, dikkati ve karar verme kapasitesi ile bende bu olumlu kanaati uyandırdı. Ben de zaten ona inanarak Süper Kupa finalini verdim. Çok başarılıydı.''

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıResul Altıntaş:

Hakeme inanarak maç verilmez performansına bakılarak maç verilir zaten hakemlerden ziyade sizler başarısızsınız yanlış yapana iyi puan vererek hataları siz körüklüyorsunuz

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