'Çimlere uzanalım, günah işleyelim' demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mide bulandıran bir taciz skandalı patlak verdi. Kız öğrencisine ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla YÖK tarafından meslekten ihraç edilen O.S. isimli öğretim görevlisi, idare mahkemesinin tartışmalı 'yürütmeyi durdurma' kararıyla görevine iade edildi. Geçmişte de 38 öğrencinin şikâyetiyle 3 kez uzaklaştırma alan şahsın okula dönecek olması, öğrencileri isyan ettirdi.

"BANA TRAVMALARINDAN BAHSET"

Sabah'ta yer alan habere göre; olay, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gören kız öğrenci G.N.İ.'nin, uzaktan eğitim sürecinde boş sınıfa gelen öğretim görevlisi O.S.'nin kitapları bahane ederek "Derse odamda devam edelim" teklifini kabul etmesiyle başladı. Odasında psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını öne süren O.S., öğrenciye "Bir sorunun var gibi görünüyor. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" diyerek psikolojik bir yakınlık kurmaya çalıştı.

"ÇİMLERE UZANALIM, GÜNAH İŞLEYELİM"

Eşinden boşandığı öğrenilen O.S.'nin tavırları kısa süre sonra ahlaksız tekliflere dönüştü. Öğrenciye "Bugün keyfin yok gibi; baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyen O.S., ilerleyen günlerde ders arasında genç kızın yanına gelerek omzuna elini attı ve fiziksel tacizde bulundu.

YÖK İHRAÇ ETTİ, MAHKEME İADE ETTİ

Korkarak odadan ayrılan ve yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan G.N.İ.'nin şikâyeti, şahsın karanlık sicilini ve hukuki bir skandalı da gün yüzüne çıkardı. Soruşturma sürecinde, O.S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında tam 38 kız öğrencinin taciz şikâyeti üzerine 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahıs hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Son taciz iddiası ve suç duyurusunun ardından harekete geçen üniversite yönetimi şahsı açığa aldı. YÖK ise cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde O.S.'yi meslekten ihraç etti. Ancak ihraç kararına itiraz eden O.S.'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'ne açtığı dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme, şahsa yakın öğrencilerin lehine verdiği ifadeleri dikkate alarak YÖK'ün ihraç kararı için jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı vererek şahsı görevine iade etti.

ÖĞRENCİLER İSYANDA

Mahkemenin verdiği bu iade kararı üniversiteyi karıştırdı. YÖK karara itiraz ederken, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılında O.S.'nin derslerine girmeme kararı alarak boykot başlattı. Öğrenciler, "Biz şikâyetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz? Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir?" diyerek duruma büyük tepki gösterdi.

Öte yandan skandalı daha da derinleştiren bir iddia ortaya atıldı. Tartışmalı yürütmeyi durdurma kararının altında imzası bulunan Mahkeme Başkanı S.A.'nın, yakın zamanda aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde "İdari Yargı Uygulamaları" alanında yüksek lisans dersleri vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com