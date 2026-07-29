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Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kısa sürede yayılan video hakkında bir kesim görüntünün siyasi bir algı için "bilinçli çekilip servis edildiğini" iddia ederken, bir kesim ise Özel'in çekimden haberinin olmadığını savundu.

Çalkantılı bir sürecin ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest aldığı esnada çekilen bir görüntüsü sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER 

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Özel’in abdest aldığı anlara ait videoyla ilgili kamuoyunda ve sosyal medyada iki ana görüş öne çıktı:

  • "Bilinçli Olarak Servis Edildi" iddiası: Bir kesim, görüntülerin siyasi bir algı ve strateji doğrultusunda, kamuoyuna belirli mesajlar vermek amacıyla bilinçli bir şekilde kaydedilip medyaya servis edildiğini savundu.
  • "Habersiz Çekildi" görüşü: Diğer bir kesim ise Özgür Özel'in görüntülendiğinden haberdar olmadığını, anlık ve doğal bir çekimin sosyal medyaya sızdırıldığını dile getirdi.

Özgür Özel'in siyasi arenadaki son adımlarının ardından gelen bu görüntüler, hem parti içi hem de parti dışı kamuoyunda geniş yankı bulmaya ve siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMihrali:

abdest alan ak partili olsaydı sol ve din karşıtı troller çoktan ibadet gizli yapılır, din siyasete alet edilmez diye yaygarayı basardı. ama ben şahsın samimi olduğunu düşünmek istiyorum.

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Haber Yorumlarısafak simsek:

anladik gusul abdeste almasini ogretmislerdir ... ben cekim yapsam yanindaki korumalar bu kadar yakin mesafeye yaklastirirmir ? anladik sende muslumanmissin

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Haber YorumlarıBedirxan Bey:

bak işte abtest almayı bılıyormuş iktidar yapın kekoyu

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

reis bunları içkiden vaz geçirip namaz kılmaya başlattı Allaha ne kadar şükretsek azdır

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Meyarın başında rakı içerken abdestlimiydi

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