Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Yurt dışına taşındıktan sonra adının yerel dilde beklenmedik ve kaba bir anlama geldiğini öğrenen sosyal medya fenomeni Ana Petcu, yaşadığı alay konusu olma sürecini gözyaşları içinde anlattı. Soyadının Fransızcadaki küfürlü ve argo karşılıkları nedeniyle zor günler geçiren fenomenin paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

"BU DURUMU BANA NEDEN KİMSE SÖYLEMEDİ?"

Sosyal medyada çektiği içeriklerle tanınan fenomen Ana Petcu, Paris'e taşındıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kendi ana dilinde son derece normal bir telaffuza sahip olan soyadının Fransızcada kaba ve argo kelimeleri çağrıştırdığını öğrenen Petcu, insanların kendisiyle sürekli dalga geçtiğini açıkladı. Gözyaşları içinde takipçilerine içini döken fenomen, bu durumun günlük hayatını tahmin ettiğinden çok daha fazla zorlaştırdığını belirterek, "Paris'e gelmeden önce bunu bana neden kimse söylemedi?" sözleriyle sitem etti.

"KÜÇÜK KIÇ VE OSURUKLU DİYE LAKAP TAKTILAR"

Gördüğü muamele karşısında moralinin sık sık bozulduğunu aktaran Ana Petcu, insanların soyadını benzer telaffuzlar üzerinden dönüştürerek kendisine komik ve aşağılayıcı lakaplar taktığını dile getirdi. Fenomen, Fransızcadaki talihsiz anlam eşleşmelerini şu sözlerle detaylandırdı: "Yani Fransızcada adımın anlamı 'Ana kıçı kıran', hatta 'osuruklu kıç' demek oluyor! Birkaç kez aldığım bir diğer eleştiri de 'Ana Petit Cul' oldu. İnsanlar adımı duyunca Fransızca 'küçük kıç' anlamına gelen 'petit cul' lafını duyuyorlar."

"SIRF SOYADI İÇİN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM"

Yaşadığı tüm bu psikolojik baskıya ve sosyal çevresindeki esprilere rağmen videonun ilerleyen kısımlarında durumu mizaha vurmayı başaran fenomen, takipçilerini güldüren bir çözüm önerisi sundu. Normal şartlarda evliliğe son derece mesafeli biri olduğunu vurgulayan Petcu, sırf bu talihsiz isimden kurtulmak ve daha düzgün bir soyadına kavuşabilmek için "Sırf farklı bir soyadına sahip olabilmek adına birinin soyadını ödünç alabilirim" diyerek yaşadığı çaresizliği esprili bir dille noktaladı.

Kaynak: Haberler.com