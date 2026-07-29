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Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza
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Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu çilingir sofrasını paylaştığı için hakkında idari para cezası istenen 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'na "alkol reklamı" yaptığı gerekçesiyle 81 bin lira para cezası kesildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ARTVİN) - Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu çilingir sofrasını paylaştığı için hakkında idari para cezası istenen 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'na "alkol reklamı" yaptığı gerekçesiyle 81 bin lira para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, arkadaşlarıyla kurduğu içkili sofrayı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle emekli Şükrü Mısırlıoğlu hakkında "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası istemiyle savunma istemişti.

Savunmasını vermesinin ardından bakanlık, Mısırlıoğlu'nun paylaşımlarını "alkol reklamı" kabul ederek, 81 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şükrü Mısırlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bana verilen para cezasını hala aklım almıyor. Bugüne kadar binlerce kişi sosyal medya hesaplarında rakı paylaşımları yaptı, ancak onlara ceza verilmedi. Geçen gün de Melih Gökçek, yeni kurulan partinin logosunu Yeni Rakı logosuyla birlikte paylaştı. Bu reklam sayılmıyor mu?

Ben fotoğraflarımın altında, 'İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karidesle işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu, hepsi bu' diye yazdığım için mi ceza aldım? Benim aldığım emekli maaşı belli, ben bu parayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. O nedenle verilen para cezasına avukatım aracılığıyla geçen hafta itiraz ettim."

Kaynak: ANKA
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