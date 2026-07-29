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200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar Haber Videosunu İzle
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
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Yeni Parti'nin kurulması sonrası CHP'den kopuşlar hız kesmeden sürüyor. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günaydın, "Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki, 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Gökhan Günaydın, şunları söyledi: "Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim."

CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarının sorulması üzerine Günaydın, "Kendisi ile hiçbir iletişimim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Kişisel bir iletişim olmamıştır" cevabını verdi.

YENİ PARTİ'NİN ÖRGÜTLENMESİ

"Örgütlenme bu hafta içerisinde biter mi?" şeklindeki soru üzerine Günaydın, "1 hafta içerisinde 81 ilin bitmesi söz konusu değil. Daha hızlı davranacağımız iller var, daha dikkatli ve kapsamlı çalışmalar yürüteceğimiz iller var. Dolayısıyla yaz ayları örgütlenmenin her safhada devam edeceği bir zaman dilimi olacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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