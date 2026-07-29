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8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada Haber Videosunu İzle
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde 8 yaşındaki Ç.Y.'nin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otizm tanılı 22 yaşındaki gencin küçük çocuğu iterek başını koltuğa çarpmasına neden olduğu anlar dosyaya girerken, genç cezai ehliyet tespiti için hastaneye sevk edildi. Olayda merkez çalışanlarının ihmali olup olmadığı çok yönlü araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otizm tanılı 22 yaşındaki bir gencin küçük çocuğu iterek koltuğa çarpmasına neden olduğu anlar soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

KOLTUĞA ÇARPAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay, yaklaşık bir ay önce Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkezde eğitim gören otizm tanılı 22 yaşındaki A.R., oturmak istediği sırada sandalyede bulunan 8 yaşındaki Ç.Y.'yi yerinden kaldırarak itti. İtmenin şiddetiyle dengesini kaybedip kafasını ağır şekilde koltuğa çarpan küçük Ç.Y., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, 22 yaşındaki A.R.'nin 8 yaşındaki çocuğu ittiği anlar saniye saniye yer aldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında otizm tanılı A.R., cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Gelecek olan sağlık kurulu raporuna göre adli işlemlerin yön kazanacağı öğrenildi.

PERSONEL VE İŞLETME İHMALİ İNCELENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, adli ve idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında;

  • Özel rehabilitasyon merkezinin gerekli güvenlik ve gözetim tedbirlerini alıp almadığı,
  • Kurum personelinin bir ihmalinin bulunup bulunmadığı,
  • Çocukların korunmasına yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği

hususlarının titizlikle incelendiği aktarıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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