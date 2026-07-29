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Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Haber Videosunu İzle
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
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İzmir'de bir restorana giden şahıs, yediği yemeğin hesabını ödememek için pes dedirten bir kurnazlığa başvurdu. Elini tişörtünün içine sokup göğsünden kopardığı kılı yemeğine atarak çalışanlara çıkışan şahsın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir restoranda yaşanan mide bulandırıcı olay sosyal medyada büyük infial yarattı. Yediği yemeğin hesabını ödememek için kıyafetini aralayıp göğsünden kopardığı kılı tabağa koyan şahıs, bir de üstüne çalışanları azarlayarak mekândan ayrılmaya çalıştı. Akılalmaz kurnazlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İzmir'in Bornova ilçesinde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre restorana gelip sipariş veren şahıs, yemeğini yedikten sonra hesap ödememek için pes dedirten bir yönteme başvurdu. Etraftakilerin ve kameraların varlığını hiçe sayan şahıs, elini tişörtünün içine sokarak göğsünden bir adet kıl kopardı. Kopardığı kılı soğukkanlı bir şekilde tabağındaki yemeğin üzerine bırakan müşteri, hemen ardından garsonu masaya çağırdı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: GARSONLARI AZARLADI!

Yemeğin içinden kıl çıktığını öne sürerek işletme çalışanlarına çıkışan şahıs, hijyen kurallarının ihlal edildiğini iddia edip sert tepki gösterdi. Yemeğinden kıl çıktığını söyleyerek hesabı ödemeden işletmeden ayrılmak isteyen şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Müşterinin tepkisinden şüphelenen işletme sahibinin durumun hemen ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle skandal gün yüzüne çıktı. Görüntülerde müşterinin göğsünden kıl koparıp tabağa kendi elleriyle attığını gören esnaf şaşkına döndü.

"PARAM YOK DESEN ZATEN DOYURURDU"

Kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay kısa sürede viral oldu. Mide bulandıran kurnazlığa tepki yağdıran vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, "Param yok dese esnaf zaten tabağını doldurur, karnını doyururdu. Yapılan bu kurnazlık hem esnafa hem de insanlığa ayıptır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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