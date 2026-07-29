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Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti

Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti Haber Videosunu İzle
Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti
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Çin'de 8 aylık bebeğiyle uçak yolculuğu yapan Chen Liuliang, bebeğinin ağlama ihtimaline karşı 100'den fazla kulak tıkacı satın alarak yolculara dağıttı. Bazı yolcular teklifi geri çevirirken, uçuşta 30 çift kulak tıkacı dağıtıldı. Yolculuk boyunca ise bebeğin hiç ağlamadığı öğrenildi.

Çin'in Hubei eyaletinden Guangxi'ye giden gece uçuşunda 8 aylık bebeğiyle seyahat eden Chen Liuliang, örnek davranışıyla dikkat çekti.

YOLCULARA TEK TEK DAĞITTI

Bebeğinin kalkış veya iniş sırasında ağlayabileceğini düşünen Chen, uçuş öncesinde 100'den fazla çift kulak tıkacı satın aldı. Uçağa binen yolculara kulak tıkaçlarını dağıtan Chen, "Bebeğim şu an uyuyor ama kalkış ve inişte ağlayabilir. Özür dilerim, ihtiyacı olanlar için kulak tıkacı hazırladım." dedi.

BAZI YOLCULAR KABUL ETMEDİ

Bazı yolcular ise bebeğin ağlamasının kendileri için sorun olmayacağını söyleyerek kulak tıkacı teklifini geri çevirdi.

BEBEK HİÇ AĞLAMADI

Uçuş boyunca yaklaşık 30 çift kulak tıkacı dağıtan Chen, kalanları kabin ekibine teslim etti. İlginç olan ise babanın tüm hazırlıklarına rağmen 8 aylık bebeğin yolculuk boyunca hiç ağlamaması oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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