Haberler

Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Augsburg forması giyen 21 yaşındaki on numara Mert Kömür ile ilgileniyor. Hull City, genç oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, kadrosunu güçlendirme çalışmalarında rotasını Almanya’ya çevirdi. İngiliz temsilcisinin radarındaki son isim, Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Mert Kömür oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky’da yer alan habere göre; Hull City, 21 yaşındaki genç on numaranın temsilcisiyle masaya oturdu. Kulüpler arasında henüz resmi bir anlaşma ya da doğrudan bir bonservis pazarlığı gerçekleşmemiş olsa da Augsburg tarafına transfer ilgisine dair bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

GİZEMLİ PAYLAŞIMINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ

Acun Ilıcalı’nın kısa süre önce sosyal medyada bayrak simgeleriyle yaptığı paylaşım sporseverlerin dikkatini çekmişti. Paylaşımında Türk ve Alman bayraklarına yer veren Ilıcalı, söz konusu transferin tamamlanma olasılığını %70 olarak açıklamıştı. Almanya U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Mert Kömür gelişmesinin ardından, Ilıcalı’nın işaret ettiği ismin genç oyuncu olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Augsburg formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki futbolcu, skora 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Mert Kömür’ün, Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı

950 yıllık gizem çözülüyor: İlk kez gün yüzüne çıkarılıyor
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor