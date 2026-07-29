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Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım Haber Videosunu İzle
Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım
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Kilyos’taki evinde cansız bedenine ulaşılan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın sır ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, acı haberle sarsılan jüri üyesi Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu. "Kızıl Sakal" lakaplı ünlü şefin şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemelerini derinleştirirken, Sivrioğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajla yürekleri dağladı.

Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan sevilen şef Eren Kaşıkçı’dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı’nın ani ve zamansız vefatı sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Ölümü şüpheli görülen ünlü şefin vefatının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

SOMER SİVRİOĞLU DUYDUĞU ACIYI PAYLAŞTI

Eren Kaşıkçı ile MasterChef ekranlarında uzun süre birlikte çalışan ünlü şef Somer Sivrioğlu, acı haberin ardından duygusal bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. 

Sosyal medya hesabından Kaşıkçı ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Sivrioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Ah Eren’im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun."

YARIŞMA SONRASINDA DA İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİ 

Somer Şef ve Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasından bu yana profesyonel bir meslektaş ve mentor-öğrenci ilişkisi sürdürüyordu.  İki isim Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli gastronomi ve kültür yolu etkinliklerinde bir araya gelmişlerdi.

 

"Kızıl Sakal" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı’nın vefatına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıduygukirkpulat:

çok üzüldüm çok genç allah rahmet eylesin

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