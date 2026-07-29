Fed, faiz kararını açıkladı

Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

FED, FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Alınan bu karar, Fed'in enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu sürdürdüğünü gösterdi. Kararın ardından piyasalarda ilk etapta sakin bir seyir izlenirken, uzmanlar bundan sonraki süreçte faiz indirimlerinin zamanlamasına dair gelebilecek mesajların kritik olacağını belirtiyor.

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