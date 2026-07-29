Haberler

Fed, faiz kararını açıkladı

Fed, faiz kararını açıkladı Haber Videosunu İzle
Fed, faiz kararını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasaların beklentilerine paralel olarak yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.

Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

FED, FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Alınan bu karar, Fed'in enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu sürdürdüğünü gösterdi. Kararın ardından piyasalarda ilk etapta sakin bir seyir izlenirken, uzmanlar bundan sonraki süreçte faiz indirimlerinin zamanlamasına dair gelebilecek mesajların kritik olacağını belirtiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı

Parti kapatıldı, genel başkanı siyaseti bıraktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
'CHP'de seçmen verileri çalındığı' iddiasıyla ilgili iki gözaltı

Tüm seçmenleri ilgilendiriyor! CHP'deki skandal iddiaya soruşturma
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor