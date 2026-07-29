Haberler

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı Haber Videosunu İzle
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor. Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

RÜZGAR ZORLUYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. 

FETHİYE ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye- Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWaterman Waterman:

Yangın ülkesi ama diş güçlere silah yapmaktan Yangın uçağı yapmaya zaman yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Vatandaşın alışverişteki en büyük kabusu tarih oluyor
Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto'ya cinsel saldırı suçlaması

Oscar ödüllü yıldıza skandal suçlamalar: Öyle şeyler anlatılar ki
Ariana Grande’ye siber korsan darbesi: Gizli verilerini satışa çıkardılar!

Ariana Grande’ye siber korsan darbesi: Gizli verilerini satışa çıkardılar!
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali olay oldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti