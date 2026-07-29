MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

Masterchef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

ÜNLÜ ŞEF HAYATINI KAYBETTİ

MasterChef Türkiye programında 2021 yılında birinci olan Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Ünlü şef, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölüm nedeni henüz netleşmezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.