Haberler

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Menemen ilçesinde zamana karşı yarışan bir ambulansa yol vermek isteyen tır şoförü, düğün konvoyunun hedefi oldu. Yol açmak isterken konvoydaki bir aracı çizen şoför, magandalar tarafından araçtan indirilip sokak ortasında ölesiye darp edildi.

İzmir’in Menemen ilçesinde insanlığın öldüğü anlar kameraya yansıdı. Ambulansa yol açmaya çalışan tır şoförü, düğün konvoyundakilerin hışmına uğrayarak sokak ortasında darp edildi.

Olay, İzmir'in Menemen ilçesindeki dar bir caddede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafikte arkasından gelen ambulansa yol vermek için manevra yapan bir tır şoförü, o esnada yolu kaplayan düğün konvoyuna denk geldi.

SOKAK ORTASINDA MEYDAN DAYAĞI 

Ambulansa koridor açmaya çalışan tırın manevrası sırasında, düğün konvoyunda bulunan araçlardan biri hafif şekilde çizildi. Araçlarının çizildiğini fark eden konvoydaki magandaların ise adeta gözü döndü.

Tırın önünü kesen gruptakiler, insan hayatı kurtarmaya çalışan ambulansı ve tır şoförünün iyi niyetini hiçe saydı. Şoförü zorla araçtan indiren saldırganlar, talihsiz adamı sokak ortasında acımasızca darp etmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA 

Çevredeki vatandaşların şaşkın ve çaresiz bakışları arasında gerçekleşen maganda dehşeti, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların tır şoförünü darp ettiği ve çevredeki bağrışmalar net bir şekilde yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, "Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı" notuyla paylaşılarak büyük tepki topladı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

Acun'un sırrı ortaya çıktı
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası

Sağlık ocağında eşkıyalık yapan doktora ödül gibi ceza
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var