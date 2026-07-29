Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

İzmir’in Menemen ilçesinde insanlığın öldüğü anlar kameraya yansıdı. Ambulansa yol açmaya çalışan tır şoförü, düğün konvoyundakilerin hışmına uğrayarak sokak ortasında darp edildi.

Olay, İzmir'in Menemen ilçesindeki dar bir caddede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafikte arkasından gelen ambulansa yol vermek için manevra yapan bir tır şoförü, o esnada yolu kaplayan düğün konvoyuna denk geldi.

SOKAK ORTASINDA MEYDAN DAYAĞI

Ambulansa koridor açmaya çalışan tırın manevrası sırasında, düğün konvoyunda bulunan araçlardan biri hafif şekilde çizildi. Araçlarının çizildiğini fark eden konvoydaki magandaların ise adeta gözü döndü.

Tırın önünü kesen gruptakiler, insan hayatı kurtarmaya çalışan ambulansı ve tır şoförünün iyi niyetini hiçe saydı. Şoförü zorla araçtan indiren saldırganlar, talihsiz adamı sokak ortasında acımasızca darp etmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların şaşkın ve çaresiz bakışları arasında gerçekleşen maganda dehşeti, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların tır şoförünü darp ettiği ve çevredeki bağrışmalar net bir şekilde yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, "Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı" notuyla paylaşılarak büyük tepki topladı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.