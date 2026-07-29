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Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
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Galatasaray'ın zamanında 15 milyon Euro'yu reddettiği deneyimli savunmacı Victor Nelsson, takımdan bonservissiz olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Danimarkalı oyuncu sözleşme fesih şartları üzerinde sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varmak üzere.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlamasında yer almayan ve forma şansı bulamayan Victor Nelsson ile yollar ayrılma noktasına geldi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Saha içi performansındaki düşüş, antrenman yetersizlikleri ve teknik ekiple yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Okan Buruk’un tamamen üstünü çizdiği deneyimli oyuncu, yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor. Böylece Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti. 

YA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK YA DA BONSERVİSSİZ GİDECEK

Geçtiğimiz dönemlerde kulübe 15 milyon Euro seviyelerinde resmi teklifler getiren ancak yönetimin daha yüksek bonservis beklentisi nedeniyle satışı gerçekleşmeyen futbolcu, gelinen noktada takımdan sözleşmesini feshederek veya bonservissiz ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun sözleşme fesih şartları üzerinde sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varmak üzere olduğu, Galatasaray'ın yüksek maaş yükünden kurtulmak adına oyuncunun bedelsiz ayrılığına onay vereceği belirtildi. Ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve Danimarkalı savunmacının yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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