YDS/2 BAŞVURU EKRANI! 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer yapmak isteyenler, yüksek lisans veya doktora adayları ile kamu kurumlarında dil tazminatından yararlanmak isteyen binlerce kişinin merakla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2025 yılı ikinci dönemi (YDS/2) tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Kasım ayında yapılacak sınav için başvuru dönemi yaklaşıyor. Adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmadığını, başvuru sürecini ve 2025 yılı başvuru ücretini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YDS/2 başvuruları bugün itibarıyla başlayacak. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, başvuru süreci 30 Eylül Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecekler.

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ve bu tarihte başvuru işlemleri ÖSYM'nin belirlediği sistem üzerinden kabul edilecek. Başvuru süresini kaçıran veya herhangi bir nedenle başvurusunu zamanında gerçekleştiremeyen adaylar, yalnızca bu tarih aralığında geç başvuru yapma imkânına sahip olacaklar.

2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücretine ilişkin kesin bilgi, ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra açıklanacaktır. Geçmişte yılın ilk YDS sınavında başvuru ücreti 850,00 TL olarak belirlenmişti ve bu sınavda da ücretin benzer bir seviyede olması beklenmektedir. Ancak, ücretle ilgili resmi duyuru yapılana kadar kesin bir rakam vermek mümkün değil.

2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS/2 başvuru süreci tamamen çevrimiçi olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülmektedir. İşlemlerinizin sorunsuz ilerlemesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM AİS Sistemine Giriş: İlk olarak, https://ais.osym.gov.tr adresine erişim sağlayın. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Şifreniz yoksa, e-Devlet üzerinden kolayca temin edebilir veya ÖSYM başvuru merkezlerinden şifre alabilirsiniz.

Başvuru Seçimi ve Form Doldurma: Sisteme giriş yaptıktan sonra 2025 yılı YDS/2 sınavını seçin. Karşınıza çıkan başvuru formunda kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Ayrıca, hangi yabancı dilde sınava gireceğinizi (İngilizce, Almanca, Arapça vb.) ve sınav için tercih ettiğiniz merkezi belirtin.

Bu adımları dikkatle takip ederek YDS/2 başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ÖSYM'nin resmi destek hattından yardım alabilirsiniz.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav sabah saat 10:15'te başlayacak olup, toplam süresi 3 saat (180 dakika) olacaktır. Adayların sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları önemlidir.

2025 yılı YDS/2 sınavı, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde yapılacak. Adaylar, başvuru aşamasında tercih ettikleri dilden sınava girebilecek. Sınav içeriği, dil bilgisi, okuma ve anlama becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandı.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-YDS/2 sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerdir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar kendi puanlarını görebilecek ve dil yeterlilik durumlarını öğrenebilecek.