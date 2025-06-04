İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı
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İsveç'te küçük bir ada üzerinde yalnızca tekneyle ulaşılabilen doğayla iç içe ev satışa çıkarıldı. Evin 82 bin 800 dolar yani yaklaşık 3 milyon 240 bin liraya alıcısını bekleyen evin fiyatı şaşkınlık yarattı.

İsveç'te yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük bir ada üzerindeki izole ev, satışa çıkarıldı. Doğayla uyumlu tasarımı ve fiyatıyla dikkat çeken bu eşsiz mülk, İskandinav ülkeleri emlak platformu cheap.houses.scandinavia üzerinden ilan edildi ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

FİYATI ŞAŞKINLIK YARATTI

82 bin 800 dolara (Yaklaşık 3 milyon 240 bin TL) alıcısını bekleyen ev, özellikle şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları için cazip bir alternatif sunuyor. Evin en dikkat çeken özelliği ise tamamen şebeke dışında çalışması. Güneş enerjisiyle çalışan sistemler ve sürdürülebilir yapısıyla doğayla tam bir uyum içinde yaşam vadeden bu ev, modern yaşamdan kopmak isteyenlerin hayallerini süslüyor.

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

EVİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

  • İki yatak odalı sade iç tasarım
  • Geniş, güneş alan bir veranda
  • Doğrudan suya açılan özel iskele
  • Tamamen size ait, yapılaşmadan uzak bir ada

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Türkiye’de Olsa 300 milyon tl cik

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

al onu türkiye sınırları içine getir. fiyatı 400 milyon olur

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Haber YorumlarıRamazan:

intenet yok elektirik yok, su yok yani bunlar herbiri birer zahmet. Elektrik için jenaratör al falan. Değmez almaya. İnsanlardan uzak olsun ama böyle de değil

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