İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç'te yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük bir ada üzerindeki izole ev, satışa çıkarıldı. Doğayla uyumlu tasarımı ve fiyatıyla dikkat çeken bu eşsiz mülk, İskandinav ülkeleri emlak platformu cheap.houses.scandinavia üzerinden ilan edildi ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

FİYATI ŞAŞKINLIK YARATTI

82 bin 800 dolara (Yaklaşık 3 milyon 240 bin TL) alıcısını bekleyen ev, özellikle şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları için cazip bir alternatif sunuyor. Evin en dikkat çeken özelliği ise tamamen şebeke dışında çalışması. Güneş enerjisiyle çalışan sistemler ve sürdürülebilir yapısıyla doğayla tam bir uyum içinde yaşam vadeden bu ev, modern yaşamdan kopmak isteyenlerin hayallerini süslüyor.

EVİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ: