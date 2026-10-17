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Sultangazi'de not bırakıp evden ayrılan Selman Alkan'dan 6 gündür haber alınamıyor

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Sultangazi'de not bırakıp evden ayrılan Selman Alkan'dan 6 gündür haber alınamıyor
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Sultangazi'de Selman Alkan, evi boşaltmalarını ve geri dönmeyeceğini yazdığı notla 108 bin lira bırakıp evden ayrıldı. Yakınlarının polise kayıp başvurusunun ardından Alkan'dan 6 gündür haber alınamazken aile ve mahalleli Gazi Ormanı çevresinde arama başlattı.

Sultangazi'de yaşayan Selman Alkan, bir miktar para ile 'Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve geri dönmeyeceğim. Buraya nakliye ve benzeri masraflar için 108 bin lira bırakıyorum' yazılı not bırakıp evden ayrıldı. Notu bulan yakınları, Selman'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Alkan ailesi ve mahalleli, kendi imkanlarıyla Gazi Ormanı ve çevresinde arama çalışması başlattı. Selman Alkan'ın kardeşi Özgür Alkan, "En son pazartesi günü kendisinden bilgi aldık. Karakola ve adli bütün yerlere bilgi verildi. Muhtarımız ve mahalleli arkadaşlarımız, dostlarımız ormanda kendi aramızda bir arama çalışması başlattık" ifadelerini kullandı.

Olay, 12 Ekim Pazartesi günü Zübeyde Hanım Mahallesi 1845 Sokak'ta meydana geldi. Selman Alkan ailesiyle birlikte yaşadığı evden bir miktar para ile not bırakarak ayrıldı. Selman Akman'ın bıraktığı notta 'Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve geri dönmeyeceğim. Buraya nakliye ve benzeri masraflar için 108 bin lira bırakıyorum. İşsizlik maaşım bankaya yatacak' yazıyordu. Notu bulan yakınları, Selman'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Alkan ailesi ve mahalleli, kendi imkanlarıyla Gazi Ormanı ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yakınları, Selman Alkan'dan 6 gündür haber alamıyor.

'ADLİ MAKAMLARA BİLGİ VERİLDİ'

Selman Alkan'ın kardeşi Özgür Alkan, "En son pazartesi günü kendisinden bilgi aldık. Karakola ve adli bütün yerlere bilgi verildi. AFAD'dan da destek istendi ama şu an yoğunluktan dolayı sahadalar galiba. Sağ olsunlar işte muhtarımız ve mahalleli arkadaşlarımız, dostlarımız ormanda kendi aramızda bir arama çalışması başlattık. Şu an için bakabileceğimiz en mantıklı yer burası. Buradan başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ARAMIZDA ORGANİZE OLDUK'

Arama çalışmalarına katılan mahalleli Utku Arif Kavak ise "Gaziosmanpaşa halkı olarak, pazartesi gününden beri kayıp olan Selman Alkan için arama çalışması başlattık. Kendi aramızda organize olduk. Pazartesi günü bir not bırakarak sabah vaktinde evden çıkmış, Telefonunu evde bırakmış. Biz de Gaziosmanpaşa halkı olarak kendi aramızda imece usulü bir çalışma başlattık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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