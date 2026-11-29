Rapçi Sefo, Yalova'da bir köy evi satın aldı. Ünlü müzisyenin eve 20 milyon TL ödediği, evi restore ettirmek için de 10 milyon TL ayırdığı öğrenildi. Böylece köy evi için gözden çıkarılan toplam tutar 30 milyon TL'ye ulaştı.

Posta muhabiri Engin Can Dilekli'nin aktardığına göre Sefo, yeni evini yalnız dinlenmek için kullanmayacak. Evin içine bir müzik stüdyosu kuracak olan rapçi, müzik çalışmalarını bundan sonra Yalova'daki bu evde sürdürecek.

ŞARKILARINI KÖY EVİNDE HAZIRLAYACAK

Sefo'nun satın aldığı ev, restorasyonun ardından hem yaşam alanı hem de çalışma yeri olarak kullanılacak. Stüdyonun kurulmasıyla birlikte ünlü rapçinin yeni şarkılarının kayıt süreci de bu eve taşınacak.

ŞEHİRDEN UZAKLAŞAN ÜNLÜLERE KATILDI

Son dönemde İstanbul'un kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen pek çok ünlü, kırsalda ev sahibi olmayı tercih ediyor. Sefo da rotasını Yalova'ya çevirerek bu isimlerin arasına katıldı. Marmara Denizi kıyısındaki Yalova, İstanbul'a deniz yoluyla kısa sürede ulaşılabilmesi nedeniyle şehirden uzaklaşmak isteyenlerin sık seçtiği yerlerden biri.

"BİLMEM Mİ?" İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMIŞTI

Asıl adı Sefa Doğanay olan Sefo, 2021'de yayımladığı "Bilmem Mi?" şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Şarkı, dijital müzik platformlarında Türkiye'de en çok dinlenen parçalar arasına girdi ve rapçiyi Türkçe rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden biri hâline getirdi.