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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pakistan, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik taahhütleri kapsamında ülkeye asker gönderdi. Pakistan ordusu, askerlerin mevcut savunma işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan'da görevlendirileceğini açıklarken sevkiyatın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bir parçası olduğunu vurguladı.

PAKİSTAN ASKERLERİ SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Düzenlenen uğurlama töreninin ardından Suudi Arabistan'a gönderilen Pakistan askerlerinin, iki ülke arasında daha önce belirlenen taahhütler ve mevcut savunma işbirliği kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği bildirildi.

Açıklamada, asker gönderme kararının iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden stratejik ortaklığa dayandığı ifade edildi. Sevkiyatın, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik endişeleri karşısında savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

ASKER SEVKİYATI TARİHİ TOPLANTININ ARDINDAN GELDİ

Pakistan'ın asker gönderme kararı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının ardından geldi.

27 Kasım'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen toplantıda, üç ülke arasındaki siyasi ve savunma işbirliği gündeme geldi.

Asker sevkiyatının toplantıdan hemen sonra gerçekleşmesi, üç ülke arasında oluşturulan ortak savunma mekanizmasının sahadaki yansımaları açısından dikkat çekti.

ERDOĞAN, ŞAHBAZ ŞERİF VE MUHAMMED BİN SELMAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 7 Ağustos'ta Mekke'de bir araya gelerek "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması"nı imzalamıştı.

Bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde hazırlanan anlaşma, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın güvenliklerini ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üç ülke arasındaki askeri ve siyasi koordinasyonun artırılmasını öngören anlaşmayla bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması hedefleniyor.

Pakistan'ın son asker sevkiyatı da üç ülke arasında imzalanan ortak savunma anlaşması ve devam eden güvenlik işbirliği çerçevesinde gerçekleşen önemli gelişmelerden biri oldu.

Kaynak: AA