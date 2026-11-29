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İspanya, 29 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık 38,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) iktidarını korumaya çalışıyor.

Merkez sağdaki Halk Partisi (PP) ise Alberto Núñez Feijóo liderliğinde iktidarı devralmayı hedefliyor. Seçimlerin en önemli başlıklarından biri ise aşırı sağcı Vox'un parlamentodaki gücünü artırarak hükümetin kurulmasında belirleyici konuma gelme ihtimali.

KATILIMDA 2023 SEÇİMLERİNE GÖRE ARTIŞ

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yerel saatle 14.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 45,7'ye ulaştı. Bu oran, 2023 genel seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 40,5'lik katılımın yaklaşık 5 puan üzerinde gerçekleşti.

EL PAÍS'in aktardığı verilere göre, 45,74'lük katılım oranı aynı saat dilimi için tarihi seviyeye ulaştı. Ülke genelindeki 61 bin 33 sandıkta oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı. Sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanması planlanıyor.

ANKETLERDE PP ÖNDE, VOX KİLİT KONUMDA

Seçim öncesinde yayımlanan anketlerin çoğunda PP ilk sırada yer aldı. EL PAÍS'in 24 Kasım tarihli anket ortalamasında PP'nin oy oranı yüzde 31,5, PSOE'nin yüzde 29, Vox'un ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

Anketlerdeki tabloya göre PP'nin tek başına parlamentoda çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde mutlak çoğunluk için 176 sandalye gerekiyor. Bu nedenle PP'nin hükümet kurabilmek için Vox'un desteğine ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, Franco diktatörlüğünün 1975'te sona ermesinden bu yana aşırı sağın ilk kez ulusal hükümette yer almasının önünü açabilir.

Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal

KONUT KRİZİ VE GÖÇMEN POLİTİKALARI SEÇİMİN MERKEZİNDE

Seçim kampanyasında konut fiyatları, hayat pahalılığı, göç politikaları ve yolsuzluk iddiaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Başbakan Sánchez, ekonomik büyüme, ücret artışları ve istihdamdaki gelişmeleri öne çıkararak hükümetinin icraatlarını savundu. Muhalefetteki PP ve Vox ise özellikle konut krizi, yaşam maliyetleri ve göç politikaları üzerinden hükümeti eleştirdi.

PP ve Vox, göç konusunda daha sıkı politikalar uygulanmasını savunurken, Sánchez hükümeti sosyal politikalar ve ekonomik kazanımlarla seçmen desteğini korumaya çalışıyor.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İspanya'da oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek. İlk resmi sonuçların Kanarya Adaları'ndaki sandıkların da kapanmasının ardından yerel saatle 21.00 civarında açıklanmaya başlaması bekleniyor.

Seçim sonuçlarının büyük bölümünün ise yerel saatle 22.30 civarında netleşmesi öngörülüyor. Ancak 350 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun hangi siyasi ittifak tarafından sağlanacağı, seçim gecesinin en önemli sorusu olacak.

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