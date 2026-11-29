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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bir kez daha tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA DA ISLIKLANDI

Daha önceki maçlarda da taraftarın eleştirilerine maruz kalan milli oyuncu, Erzurumspor FK mücadelesinde yaşadığı üst üste top kayıplarının ardından ıslıklandı.

TOP KAYIPLARI TEPKİYİ BERABERİNDE GETİRDİ

Karşılaşmanın belirli bölümlerinde hücum organizasyonlarında aksayan ve art arda top kayıpları yapan Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden yükselen ıslıklar dikkat çekti. Milli yıldız, son olarak oyundan çıktığı esnada da taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bu anlar maça damga vurdu.