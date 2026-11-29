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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

KAYSERİSPOR 90+2'DE DARMADAĞIN

Karşılaşmada gol perdesini 58. dakikada Kayserispor adına Taulant Seferi açtı ve sarı-kırmızılıları deplasmanda öne taşıdı. Üstünlüğünü son dakikalara kadar koruyan Kayserispor karşısında baskısını sürdüren Keçiörengücü, 90+2. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

LİDERLİK FIRSATINI TEPTİ

Bursaspor'un da puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Kayserispor, 34 puana yükselerek 36 puanlı lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde kaldı. İç sahada değerli bir puan alan Keçiörengücü ise puanını 27'ye çıkardı.