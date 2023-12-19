GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri, dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı gecede Şener Şen, Burak Özçivit ve Mauro İcardi gibi isimler ödül alırken kadın yıldızların kırmızı halıdaki şıklıkları göz kamaştırdı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni dün akşam İstanbul'da yapılan törenle sahiplerine takdim edildi. 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştuğu gecenin sunuculuğunu yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız üstlendi. Ödüllerin dağıtıldığı geceye kadın yıldızların birbirinden şık kıyafetleri de damga vurdu.

SELAHATTİN PAŞALI YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te Yılın Oyuncusu "Ömer" dizisinde başrol oynayan ve yıl içerisinde birçok projede boy gösteren Selahattin Paşalı oldu. Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü'nün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı'na ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur takdim etti. MOTY sahnesinde '10. Yıl Özel Ödülü' Burak Özçivit'e sunuldu.

İşte gecede ödül alan isimler ve kırmızı halı şıklığı...

Yılın Yükselen Yıldız Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak

Yılın Yükselen Yıldız Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Taro Emir Tekin

Yılın Sporcusu: Mauro Icardi

Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer

Zamansızlık Ödülü: Teoman

Yılın HYP'ı: KÖFN

Yılın İlham Veren Kadınları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan

Yılın Şefi: Can Aras

Yılın İş İnsanı: İlkem Şahin