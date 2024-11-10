Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.

SAMET AKAYDİN, 337 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

MERT HAKAN YANDAŞ, BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu. Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi. Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı. İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

OSAYI-SAMUEL, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Mücadelenin 10. dakikasında rakibiyle hava topuna çıkan Çağlar, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu,değişiklik istendi. Deneyimli stoper, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine de Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

GOL PERDESİNİ SAMET AKAYDİN AÇTI

Ataklarını giderek sıklaştıran Fenerbahçe, 24. dakikada perdeyi açtı. Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

VAR'DAN UYARI GELDİ, HAKEM UYMADI

Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Djiku'nun elle oynayıp oynamadığını incelemek için monitöre gitti ancak VAR uyarısına uymadı ve golü verdi.

F.BAHÇE KONTRAYLA PENALTI KAZANDI

Sivasspor'un risk aldığı dakikalarda Fenerbahçe kontratakla penaltı kazandı. En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe taraftarlar ve tribünler, penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Dusan Tadic, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

AMRABAT FARKI ARTIRDI

Fenerbahçe etkili ataklarını sürdürürken Sivasspor, oyun disiplininden giderek düştü. Oyunun rölantiye döndüğü dakikalarda Fenerbahçe, farkı 3'e çıkardı. 82. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in ceza sahasına gönderdiği topu Sivasspor savunması karşıladı. Bu top kaleyi cepheden gören Amrabat'a geldi. Faslı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

SAINT- MAXIMIN SKORU BELİRLEDİ

90+4. dakikada Fenerbahçe kontrasında Allan Saint-Maximin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirledi.

FENERBAHÇE FARKI 5'E İNDİRDİ

Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı. Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.