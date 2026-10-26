Danıştay, uyarma cezasının sicilden silinmesi talebinin reddini hukuka aykırı buldu

DANIŞTAY, kopya çektiği gerekçesiyle 'uyarma cezası' alan hukuk fakültesi öğrencisinin cezasının sicilinden silinmesi talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, öğrencilerin disiplin cezalarının dosyalarında ömür boyu saklanmasının kabul edilemeyeceğine karar verdi.

İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesi öğrencisine, kopya çektiği gerekçesiyle 28 Haziran 2019'da 'uyarma' disiplin cezası verildi. Öğrenci, cezanın sicilinden silinmesi talebiyle 3 Temmuz 2019'da üniversiteye başvurdu. Üniversite Rektörlüğü, 9 Ağustos 2019'da talebi reddetti. Bunun üzerine öğrenci, 17 Eylül 2019'da Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, 17 Mart 2020'de öğrenci lehine 'tavsiye kararı' verdi. Öğrenci, tavsiye kararının uygulanması için yeniden üniversiteye başvurdu. Ancak üniversite, söz konusu işlemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu konuda düzenleme yapılması halinde gerçekleştirilebileceğini belirterek, başvuruyu kabul etmedi. Öğrenci daha sonra YÖK'e başvurarak, öğrenci disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılmasını istedi. YÖK'ün başvuruya cevap vermemesi üzerine talep zımnen reddedilmiş sayıldı ve ardından öğrenci, işlemlerin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

'ÖĞRENCİLER KORUNMASIZ BIRAKILIYOR'

Davayı inceleyen Danıştay 8'inci Dairesi, yükseköğretim öğrencilerine verilen disiplin cezalarının sicilde ne kadar süre tutulacağı, hangi şartlarda kullanılacağı ve ne zaman silineceğine ilişkin mevzuatta açık hüküm bulunmadığını belirledi. Kararda, bu durum nedeniyle öğrencilerin disiplin cezaları yönünden 'korunmasız bırakıldığı' değerlendirmesi yapıldı.

Daire, disiplin cezası verilmesinde öğrencinin eylemi ile uygulanan yaptırım arasında makul bir denge bulunması gerektiğine işaret ederek, "Üniversitede okuyan öğrencilerin anlık hataları nedeniyle aldıkları disiplin cezalarının neredeyse bir ömür boyu öğrenci dosyalarında saklanmasının anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı bulunmadığı" değerlendirmesinde bulundu. Bu konudaki düzenleme eksikliğinin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNEBİLİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararda, adli sicil kayıtlarının dahi belirli şartlarda silinmesine ilişkin yasal düzenleme bulunduğuna dikkat çekilerek, öğrenci disiplin cezalarının kullanılması ve silinmesine ilişkin hukuki boşluğun öğrenciler aleyhine uygulanmaması gerektiği ifade edildi. Sicilde süresiz tutulan ve talep halinde başka kurum ve kuruluşlara verilen disiplin cezalarının, öğrencilerin ileride yapacakları başvuruların kabul edilmemesine ve diğer adaylarla eşit haklara sahip olamamasına yol açabileceği kaydedildi.

RET İŞLEMLERİ İPTAL EDİLDİ

Danıştay 8'inci Dairesi, öğrenci disiplin cezalarının belirli şartlar ve süre sonunda sicilden silinmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması istemiyle YÖK'e yapılan başvurunun zımnen reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi. Daire, buna bağlı olarak öğrencinin cezasının sicilden silinmesi yönündeki talebini reddeden üniversite işlemini de hukuka aykırı buldu. Daire, üniversitenin ret işlemi ile YÖK'ün zımni ret işleminin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı