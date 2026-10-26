Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir belediye başkanının, belediye meclisi toplantısı sırasında kendisini eleştiren bir sakinin üzerine yürüyerek tehditler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Öfkeli başkan, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Görüntülerde, Pemberton Township Belediye Başkanı Matthew Bianchini'nin kendisini sık sık eleştiren Michael Sawka'nın üzerine aniden yürüdüğü görülüyor. Çevredeki kişiler başkanı durdurmaya çalışırken Bianchini'nin, “Seni yakalayacağım, seni lanet olası yakalayacağım!” diye bağırdığı duyuluyor.

Olay, çarşamba akşamı belediyede görevden alınan bir çalışanla ilgili düzenlenen halka açık toplantı sırasında yaşandı.

Pine Barrens Tribune tarafından kaydedilen görüntülerde, toplantı sırasında tansiyonun giderek yükseldiği görülüyor. Belediye başkanını eleştiren sakinlerden Michael Sawka, salonun arka tarafına doğru el hareketleri yaptıktan sonra başkana yönelik müstehcen bir el işaretinde bulundu.

Bunun üzerine öfkelenen Bianchini, hızla Sawka'nın üzerine yürüdü. Çevredekiler araya girerek başkanı durdurmaya çalıştı.

Emekli bir polis memuru olan Belediye Meclisi Üyesi Perry Doyle Jr., öfkeli başkanı güçlükle kontrol altına aldı. Doyle, Bianchini'yi yakındaki bir konferans odasına götürdü.

Kısa süre sonra, bir K9 biriminin de dahil olduğu iki polis memurunun olay yerine geldiği bildirildi. Toplantıdaki gerginlik ise bir süre daha devam etti.

Belediye başkanının öfkesi görevden alma tartışması sırasında patladı

Gerginliğin yaşandığı toplantıda, eski Toplum Geliştirme Direktörü Ken Gerber de görevden alınmasına itiraz ediyordu. Emekli bir polis şefi olan Gerber, belediye yönetimini usulsüzlüklerle suçluyordu.

Toplantı sırasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yapan Bianchini, öfkesine hakim olamadığını kabul etti. Ancak tepkisinin, salonda bulunan eşi ve kızına yönelik hakaretlerden kaynaklandığını öne sürdü.

WPVI-TV'ye konuşan Bianchini, “Bir anda kendimi kaybettim. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu olay uzun zamandır birikiyordu” dedi.

Belediye başkanı, Sawka'nın ve başka bir sakinin ailesine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia etti. Sawka ise bu suçlamaları reddetti.

Davranışının uygunsuz olduğunu kabul eden Bianchini, ailesini savunduğunu ileri sürerek tepkisini haklı bulduğunu söyledi.

“Yanlış mıydı? Kesinlikle. Haklı mıydım? Kesinlikle. Gerekirse bunu yine yaparım” diyen başkan, “Aileme saldırmayın” ifadelerini kullandı.

Bianchini ayrıca Sawka'yı tehdit etmemesi gerektiğini de kabul etti.

“Bunu söylememeliydim. Yanlıştı. O anın öfkesiyle söyledim. Kimseye zarar vermeyeceğim” diye konuştu.

Belediye başkanı özür dilemeyi reddetti

Bianchini, olayın ardından Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Belediye başkanı, “Dün gece yaptıklarım için özür dilemeyeceğim. O kişinin yaptığı gibi aileme saldırırsanız ben de karşılık veririm” diye yazdı.

Eşinin ve kızının hem fiziksel hem de sözlü saldırıya uğradığını iddia eden Bianchini, davranışlarının yanlış olup olmadığı sorusuna ise “Muhtemelen. Peki, haklı mıydım? Kesinlikle!” yanıtını verdi.

Sawka ise olay boyunca sakin kaldığını ve belediye başkanının ailesine yönelik herhangi bir söz söylemediğini savundu.

WPVI'ya konuşan Sawka, “Sadece oturuyordum. Hiç ayağa kalkmadım. Bütün süre boyunca yerimde oturdum ve sakindim” dedi.

Yaşananların ardından polislerin Bianchini'yi tutuklamasını isteyen Sawka, Pine Barrens Tribune'ün aktardığına göre, “Polisin buraya gelip onu bu tehdit nedeniyle tutuklamasını istiyorum! Bu saldırıdır!” diye bağırdı.

WPVI'nın haberine göre Sawka, perşembe günü belediye mahkemesine başvurarak başkan hakkında saldırı ve terör tehdidi suçlamalarıyla şikayette bulundu.

Polisin olayla ilgili herhangi bir suçlama yöneltip yöneltmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Olay, seçim öncesinde siyasi gerilimi artırdı

Yaşanan gerginlik, Bianchini'nin yeniden seçilmek için mücadele ettiği ve ilçede siyasi ayrışmanın derinleştiği bir dönemde meydana geldi.

Pemberton Township Demokratik Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada belediye sakinlerinin sakinliğini koruyabilen ve profesyonel davranan yöneticileri hak ettiğini belirterek yaşananları kınadı.

Toplantının merkezindeki görevden alma kararı da ilçedeki tartışmaları alevlendirdi.

Belediyenin İşletme Yöneticisi Rosemary Flaherty, Gerber'i kendi birimini kötü yönetmekle ve iş yerinde uygunsuz konuşmalarda bulunmakla suçladı.

Gerber ve destekçileri ise bu iddialara karşı çıktı. Gerber'in görevden alınmasının, Bianchini'nin Cumhuriyetçi rakibi Dan Dewey ile olan arkadaşlığı nedeniyle siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini öne sürdüler.