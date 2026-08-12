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Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı Haber Videosunu İzle
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

  • Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
  • Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
  • Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Abdullah Avcı ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

SPOR CAMİASI ORADAYDI

Cenaze namazına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz, birlikte çalıştığı futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim katıldı. Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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