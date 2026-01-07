Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar otaya çıktı. Soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarına "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum, beni kullandılar para vermediler" mesajları attığı belirlendi. Şüphelilerden biri itirafçı olurken soygunun altında çete çıktı. Öte yandan soyguna ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

  • Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
  • Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi ve şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.
  • Çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümü kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi ve bu parayla bir oto galeri firması kuruldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

TİMURTAŞ: ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, 'Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' ifadelerini kullandığı öğrenildi. İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, Erdal Timurtaş'a olası bir müdahale yapılması halinde güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu öne sürüldü.

ÇALINAN ALTINLAR NAKDE ÇEVRİLDİ, PARAYLA OTO GALERİ KURULDU

Dosyada yer alan tespitlere göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.

TİMURTAŞ'IN ÜZERİNE KALACAK ŞEKİLDE PLAN YAPILDI İDDİASI

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif Dölçek'in 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner'in de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi Burak Çiçek ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı Gülsüm Varol'un da tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Ömer Karaca'nın Whatsap'taki mesajları ortaya çıktı. Karaca mesajında, "100 bin euro daha gelebilir, toplamda 200 bin euro, '5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz' yazdığı görüldü.

"BENİM SUÇUM YOK, BENİ KULLANDILAR"

Firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soyguna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Çalınan altınların market arabası içinde otoparka götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.

Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

