GÜMÜŞ HABERLERİ

Gümüş - Bugün
Altın ve petrol fiyatları düştü
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 1.90 düşüşle 55.29 dolar, Batı Teksas yüzde 1.76 düşüşle 51.80 dolar, altın yüzde 0.31 düşüşle 1,841.76 dolar, gümüş yüzde 2.
Gümüş - Dün
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Gazetecilerin zorlu şartlarda görevini yerine getirdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: "Ülkemizin ve ilçemizin gelişmesine çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Halkımızın sesi olan ve sürekli bizlerin yanında olan kardeşlerimin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlarım." Programa Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Belediye Basın Müdürü Şehmus Gümüş, ilçede görev yapan basın mensupları ve belediye birim müdürleri katıldı.
Gümüş - Dün
Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Gümüş - Dün
Eskişehir'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, oğlunun tedavisi sürüyor
Kentte bir iş yerinin önünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Selami Gümüş (64), Eskişehir Şehir Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Gümüş - Dün
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 19.
Gümüş - Dün
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş
Gümüş - 09.01.2021
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAk Portföy Orta Vad.
Gümüş - 08.01.2021
Olimpiyat madalyalı atlet Manyonga, spordan geçici olarak men edildi
Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Luvo Manyonga, Tokyo 2020'nin de favori atletleri arasında gösteriliyordu.
Gümüş - 08.01.2021
Altın fiyatları sert düştü, petrol yatay
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 1.39 artışla 55.28 dolar, Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 51.50 dolar, altın yüzde 2.91 düşüşle 1,857.98 dolar, gümüş yüzde 4.
Gümüş - 08.01.2021
Emekli sağlık çalışanı atölyeye çevirdiği evinin terasında ahşabı sanata dönüştürüyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin 5 metrekarelik terasını atölyeye çeviren emekli sağlık çalışanı Yaşar Gümüş, ahşaba şekil vererek çeşitli süs eşyaları tasarlıyor.
Gümüş - 08.01.2021
Altın fiyatları düştü, petrol yatay
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.26 artışla 54.66 dolar, Batı Teksas yüzde 0.35 artışla 51.12 dolar, altın yüzde 0.32 düşüşle 1,907.58 dolar, gümüş yüzde 0.
Gümüş - 07.01.2021
Fenerbahçe seriye başladı
Sinan siftah yaptı Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golüne imza attı.
Gümüş - 07.01.2021
Aytemiz Alanyaspor: 2 - 1
GOLLER: Dk.12 Sinan Gümüş, Dk.
Gümüş - 07.01.2021
Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası kesildi
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda, 2 suna ördeği, 2 Tokat tavuğu, 2 Avusturya şah papağanı, 5 bıldırcın, 2 üveyik, 2 kırmızı gözlü benekli yaban güvercini, 6 yeşil kanatlı Asya yaban güvercini, 11 sultan papağanı, 3 tahtalı cinsi güvercin, 5 katarika sincap, 2 Avusturya bronzlaşan yaban güvercini, Grencek konur papağanı, sığırcık ve dişi gümüş sülüne el konuldu.
Gümüş - 07.01.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker TakpakFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk.
Gümüş - 07.01.2021
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oynattı.
Gümüş - 07.01.2021
Altın fiyatları düştü, petrol yatay
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.20 artışla 54.26 dolar, Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 50.67 dolar, altın yüzde 0.26 düşüşle 1,913.31 dolar, gümüş yüzde 0.
Gümüş - 07.01.2021
En fazla kaybettiren yatırım fonları
0,036159 -1,86 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,023053 -1,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,520463 -1,45 Ak Portföy Gelişen Ülke.
Gümüş - 07.01.2021
Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 1.11 artışla 54.75 dolar, Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 51.12 dolar, altın yüzde 0.11 artışla 1,920.51 dolar, gümüş yüzde 0.
Gümüş - 06.01.2021
OPEC+ anlaşmasıyla petrol yükseldi
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.69 artışla 53.94 dolar, Batı Teksas yüzde 0.46 artışla 50.16 dolar, altın yüzde 0.91 düşüşle 1,931.80 dolar, gümüş yüzde 1.
Gümüş - 06.01.2021
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
0,066818 -0,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,221859 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594086 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,806899 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 112,694687 -1,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108998 -1,30 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055152 -1,24 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,124709 -1,20 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,232368 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,415393 -0,56 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,720892 -0,34 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,125575 -0,33 HSBC Portföy Değ. Fon 140,067062 -0,26 İş Portföy İki. Değ. Fon 10,587614 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,368444 -1,04 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,620835 -0,89 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,956171 -0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,571318 -0,38 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,288791 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,132782 -0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,104115 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.
Gümüş - 06.01.2021
Son dakika haber | Menteşe Belediyesinden esnafa kira desteği
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada Menteşe Belediyesi kiracısı olan 63 iş yerinden kapalı olduğu sürece kira alınmayacağını duyurdu.
Gümüş - 06.01.2021
Pay'e "En inovatif ürün" ödülü
Ödeme dünyasının ilk ve tek yayın organı PSM (Payment Systems Magazine) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen PSM AWARDS, finans ve teknoloji sektöründeki yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemeyi, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin ve deneyimlerin paylaşılmasını ve ödeme sistemleri endüstrisindeki yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. PSM AWARDS'da yarışmacılar bu yıl "Yenilik, Yaratıcılık ve Sosyal Fayda" bölümlerinde 11 kategoride Altın PSM, Gümüş PSM, PSM Başarı Ödülü ve PSM Büyük Ödülü için yarıştı.
Gümüş - 06.01.2021
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı"
Gümüş - 06.01.2021
Brent petrol 54 doları gördü
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.62 artışla 53.90 dolar, Batı Teksas yüzde 0.34 artışla 50.10 dolar, altın yüzde 0.18 düşüşle 1,946.03 dolar, gümüş yüzde 0.
Gümüş - 05.01.2021
Altın ve petrol fiyatları yükseldi
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 3.89 artışla 52.64 dolar, Batı Teksas yüzde 4.24 artışla 49.41 dolar, altın yüzde 0.06 artışla 1,944.96 dolar, gümüş yüzde 0.
Gümüş - 05.01.2021
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Gümüş - 05.01.2021
Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarının evinden cephanelik çıktı; gözaltındaki bir kişide FETÖ şüphesi-Yeniden
Gümüş - 05.01.2021
Otomobil fiyatları ilk kez aralıkta düştü
Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.
Gümüş - 05.01.2021
Son dakika... Altın ve petrol fiyatları düştü
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Pazartesi günü yapılan toplantısından, Şubat ayı için üretim düzeyine ilişkin bir karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları geriledi. Brent 51 doların altını gördükten sonra bu düzeyin hemen üzerine dönerken, Batı Teksas hampatrolünün varil fiyatı da 47 dolar düzeyine indi. OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı. Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da 1,940 doların altına çekildi. Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.67 artışla 51.01 dolar, Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 47.81 dolar, altın yüzde 0.20 düşüşle 1,939.96 dolar, gümüş yüzde 0.