GÜMÜŞ HABERLERİ

Gümüş - 06.01.2021

0,066818 -0,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,221859 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594086 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,806899 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 112,694687 -1,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108998 -1,30 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055152 -1,24 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,124709 -1,20 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,232368 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,415393 -0,56 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,720892 -0,34 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,125575 -0,33 HSBC Portföy Değ. Fon 140,067062 -0,26 İş Portföy İki. Değ. Fon 10,587614 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,368444 -1,04 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,620835 -0,89 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,956171 -0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,571318 -0,38 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,288791 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,132782 -0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,104115 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.