Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. 98 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, MASAK ve SPK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının daha da artabileceği belirtildi. Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90'ı elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini savcılık sorgularında beyan etti.

ŞÜPHELİ SAYISI 217'YE YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 217'ye ulaşırken, 85 kişi tutuklandı. Adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Başta MASAK ve SPK olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yazılar doğrultusunda gözaltı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

ŞÜPHELİLERDEN "PİŞMANLIK" HAMLESİ

Dosyaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğini açıklamasının ardından soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini anlayınca elde ettikleri kazançları iade etmek için harekete geçti.

Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90'ı savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti. Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümlerin kendileri yönünden de uygulanmasını talep etti.

107. MADDE NE DİYOR?

"Piyasa dolandırıcılığı" suçuna verilecek cezaları düzenleyen 107. maddenin 3. fıkrasında pişmanlık şartları yer alıyor.

Maddeye göre suçu işleyen kişi, soruşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek elde ettiği menfaatin iki katını Hazine'ye iade ederse ceza almıyor.

Belirlenen miktarın soruşturma aşamasında ödenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında indiriliyor. Ödemenin kovuşturma aşamasından hüküm verilinceye kadar yapılması halinde ise cezada üçte bir oranında indirim uygulanıyor.

KRİPTO PARA TRANSFERLERİNİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Soruşturmanın mali ayağında incelemeler de devam ediyor. Savcılık, MASAK'a müzekkere göndererek soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ait mali verileri istedi.

Elde edilen haksız kazancın başka yerlere aktarılmış olma ihtimaline karşı şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA İNCELENECEK

İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmaması istendi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarının da mali hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Bu kapsamda para ve kripto para hareketlerinin yanı sıra gayrimenkul alım satım ve devir işlemlerinin de ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.

KAYA ÇİFTİ 1 MİLYAR 860 MİLYON LİRAYI İADE ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da fondaki yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını gönüllülük esasına göre iade etti.

Toplam 1 milyar 860 milyon lira, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderildi. İade işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirildi.