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Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

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Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
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Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çok sayıda kişinin adının karıştığı fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde gönüllü iadeler için özel bir hesap açıldığını duyuran Gürlek, bugüne kadar 5 kişinin bu hesaba para iadesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

  • Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında gönüllü iade için TMSF bünyesinde açılan hesaba 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu bildirdi.
  • Gürlek, zararın iki katını karşılamanın etkin pişmanlık sebebi olduğunu, ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini ve zararı giderenler hakkında işlem yapılacağını belirtti.
  • Kısa sürede manipülatif hareketlerle yüksek kârla ayrılan kişilerin tespit edildiği ve yurt dışına, özellikle İsviçre'ye gönderilen paraların iadesi için adli süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında gönüllü iadeler için TMSF bünyesinde açılan hesaba bugüne kadar 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu bildirdi.

"ZARARI GİDERENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMAYACAK ALGISI YANLIŞ"

Soruşturma kapsamında elde edilen haksız kazançların iade sürecine ve bu durumun hukuki sonuçlarına değinen Adalet Bakanı, parayı geri ödemenin soruşturmadan muafiyet sağlamayacağının altını çizdi. Sürecin işleyişini kendi ifadeleriyle anlatan Gürlek, şunları kaydetti:

" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade etmek isteyenler için hesap açıldı. TMSF Başkanımız ile görüştüm, beş kişi iadelerde bulunmuş. Tüm bu malvarlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak."

"LİSTE ELMİZDE"

Sisteme kısa süreli girişler yaparak yüksek kârla ayrılan kişilerin tespit edildiğini ve yurt dışına kaçırılan fonların iadesi için harekete geçildiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Fondan kazandıkları parayı iade edenleri tebrik ediyorum, darısı belediyelerden çaldıkları paraları iade etmeyen chp'li siyasetçilere.

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Haber Yorumlarımehmet:

yazıklar olsun senin zihniyetine. yakalanmasalar ne olacaktı. hapis korkusundan iade ediyorlar istediklerindenmi. utanmadan birde tebrik etmiş.

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