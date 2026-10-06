Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

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Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında gönüllü iadeler için TMSF bünyesinde açılan hesaba bugüne kadar 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu bildirdi.

"ZARARI GİDERENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMAYACAK ALGISI YANLIŞ"

Soruşturma kapsamında elde edilen haksız kazançların iade sürecine ve bu durumun hukuki sonuçlarına değinen Adalet Bakanı, parayı geri ödemenin soruşturmadan muafiyet sağlamayacağının altını çizdi. Sürecin işleyişini kendi ifadeleriyle anlatan Gürlek, şunları kaydetti:

" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade etmek isteyenler için hesap açıldı. TMSF Başkanımız ile görüştüm, beş kişi iadelerde bulunmuş. Tüm bu malvarlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak."

"LİSTE ELMİZDE"

Sisteme kısa süreli girişler yaparak yüksek kârla ayrılan kişilerin tespit edildiğini ve yurt dışına kaçırılan fonların iadesi için harekete geçildiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık."