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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi

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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM komisyonunda yaptığı sunumda, başlatılan soruşturmaların ardından fonlardan çıkış yaşandığını söyledi. Karahan, "Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

KARAHAN: FONLARDAN ÇIKIŞLAR OLDU

Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, bu kaynakların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi.

“Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz” dedi.

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 217'ye ulaşırken, 85 kişi tutuklandı. Adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Başta MASAK ve SPK olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yazılar doğrultusunda gözaltı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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