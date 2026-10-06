Çorlu'da alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü polise 'Okumam yazmam yok' dedi! 390 bin lira ceza kesildi

Çorlu'da alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü polise 'Okumam yazmam yok' dedi! 390 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' uyarısının ardından aracını bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücü M.B., alkolmetreyi üflemek istemedi, kimlik numarası sorulunca 'Okumam yazmam yok' dedi. 1.53 promil alkollü çıkan ve daha önce 2 kez ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2031 yılına kadar el konuldu.
- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis denetiminde durdurulan sürücü M.B., alkolmetreyi üflemeyi reddetti ve kimlik numarası sorulduğunda "Okumam yazmam yok" dedi.
- M.B.'nin 1.53 promil alkollü olduğu ve daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.
- M.B.'ye toplam 390 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 2031 yılına kadar el konuldu.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimde alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü M.B., kimlik numarası sorulunca "Okumam yazmam yok" karşılığını verdi. 1.53 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenmesi üzerine 390 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda sürücüler üzerinde denetim yaptı. Polisin 'dur' uyarısında bulunduğu 59 ANR 349 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.B., aracını yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Sürücünün alkolmetreyi üflemekte direnmesi üzerine polis, kimlik numarasını sordu. M.B., "Okumam yazmam yok" karşılığını vermesi üzerine polis memuru, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun? dedi. M.B. ise "T.C. evde, kimliğim evde" yanıtını verdi.
390 BİN LİRA CEZA, 2031'E KADAR EHLİYETSİZ
M.B.'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.B.'ye, toplam 390 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2031 yılına kadar el konuldu.
TELEFONDA YAKININDAN AKIL İSTEDİ
Ehliyetine el konulan M.B., telefonla bir yakınını arayarak, "Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver" dedi. Aracı otoparka çekilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.