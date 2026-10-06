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Sakarya Adapazarı'nda genç kız saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya Adapazarı'nda genç kız saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasıyla yürüyen genç kız, tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasıyla birlikte yürüyen genç kız, daha önceden tanımadığı bir şahıs tarafından darp edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde babasıyla birlikte evine gitmekte olan N.C. isimli genç kız, meydanda bulunan Atatürk büstünün yan tarafındaki çay ocağının yakınında daha önceden tanışıklığı bulunmayan A.A. (54) isimli şahsın saldırısına uğradı. Genç kız, babası ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan genç kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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