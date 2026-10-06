Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

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Altın fiyatları salı günü satış baskısıyla geriledi. Fed'in ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerin zayıflaması ise düşüşün derinleşmesini önledi.

ONS 4.128 DOLARA GERİLEDİ

Spot altının onsu yüzde 0,3 değer kaybederek 4.128,69 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.156 dolarda yatay seyretti. Doların güçlü kalması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi, değerli metallerin fiyatlarını aşağı çekti.

GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

İç piyasada altın güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın 6.532,93 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan, yarım altın ise 21.484 liradan satışa sunuldu. Tam altının satış fiyatı 42.832,41 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42.842 lira, gremse altının satış fiyatı ise 107.409,49 lira oldu.

İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Açıklanan veriler, ABD'de eylül ayında istihdam artışının tahmin edilenden daha fazla yavaşladığını ortaya koydu. Önceki aylara ilişkin yapılan aşağı yönlü düzeltmeler de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret etti. Bu tablo, Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatırken altındaki kayıpları sınırladı.

ARALIK İÇİN YÜZDE 87 OLASILIK

Aralık ayına yönelik beklentiler ise farklı bir görünüm sergiliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE MALİYET BASKISI

ABD'de hizmet sektöründeki faaliyetler yavaşladı. Buna karşın şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen göstergenin 4 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Bu veri, enflasyon baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞTÜ

Diğer değerli metallerde de düşüş yaşandı. Gümüşün onsu yüzde 0,6 kayıpla 60,67 dolara, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.710,08 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 kayıpla 1.170,15 dolara geriledi.

Kaynak: Haberler.com