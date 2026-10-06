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Aksaray'da 72 yaşındaki adam, 180 hanelik köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor

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Aksaray'da 72 yaşındaki adam, 180 hanelik köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor
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Aksaray'ın Gözlükuyu köyünde su kaynakları kuruyunca 11 yıl önce 180 hane taşındı; maddi imkansızlıklar yüzünden gitmeyen 72 yaşındaki adam 11 yıldır yalnız yaşıyor. 14 yıl önce eşini kaybeden adam, ihtiyaçlarını kendi karşılarken su ihtiyacı valilik tarafından çözüldü.

Aksaray'da 72 yaşındaki adam su çıkmaması nedeniyle tüm sakinleri taşınan 180 hanelik köyde 11 yıldır yalnız yaşıyor.

Aksaray'ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde 72 yıl önce doğup büyüyen Selami Salman, su çıkmaması nedeniyle 11 yıl önce terk edilen köyde tek başına yaşamaya başladı. Hasan Dağı'nın eteğinde 180 hane bulunan köyün halkı yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle 11 yıl önce devletin desteğiyle 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerine taşındı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle köyünden gitmeyen 7 çocuk babası 72 yaşındaki Selami Salman, 11 yıldır 180 hanenin bulunduğu köyde 2 odalı evinde tek başına yaşıyor. 14 yıl önce de eşini kaybeden Salman tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor.

Huzurunun yerinde olduğunu ve korkmadığını belirten Salman, "Bu köyde tek yaşayan adam benim. Bu köy halkı susuzluktan gittiler. Şimdi burada da benim huzurum yerinde. Çocuklarım, eş dost gelir gider, burada daha rahatım. Yaklaşık 11 sene önce son hane gitti. 72 senedir bu köydeyim ve yaklaşık 11 yıldır yalnızım. Ben bir Allah'tan korkarım. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Gelene gidene karışmazsan huzurlu durursun" dedi.

Misafirlerinin gelip gittiğini ifade eden Selami Salman, herkesin gittiğini ve yine günün sonunda yalnız kaldığını belirterek, "Tek başına yaşamak kolay değil ama benim için kolay, alıştım ben. Şimdi eş dost gelir otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz ve giderler. Ama ben bu köyde yine tek başıma kalırım. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarımı hava iyi olursa motor ile gider Taşpınar'dan, Karkın'dan, Aksaray'dan, Sağlık Köyden alır gelirim. 11 yıldır yalnızım" diye konuştu.

Salman'ın su ihtiyacı ise köyden gitmeyerek tek başına kaldığı için yıllar önce valilik tarafından çözüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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