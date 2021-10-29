Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aziz Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlama programı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de törenlerle ve coşkuyla gerçekleşti. Vali Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlama programı kapsamında, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda pandemi kurallarına da titizlikle riayet ederek tebrikleri kabul etti. Törene; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, İsmail Gültekin, Aslan Avşarbey, Ali Ada, Yusuf Cıbır, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Daire müdürleri, Siyasi Parti İl Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gaziler, Şehit aileleri yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Seddar Yavuz tebrikleri kabulünün ardından Valilik Girişinde öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdikten sonra yaptığı konuşmalarında; "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kıymetini biliyoruz. Muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolculuğumuz hızla devam ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç olmadığı kadar güçlü ve yarınlara emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyeti Büyük Atatürk gençliğe emanet etmiştir. Gençlerimize güveniyoruz ve bizim yaptıklarımızdan daha büyük işler yapabileceklerine de gönülden inanıyoruz. Biz Biriz ve Beraberiz

Birlik beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ay Yıldızlı Al Bayrağımız etrafında kenetlenmeliyiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine parmak sallayanlara, Türkiye Cumhuriyeti Devletini zayıf düşürmek isteyenlere, milletimizi bölüp parçalamak ve tekrar acılı günlere döndürmek isteyenlere bu bayram vesilesiyle bir kez daha net bir mesaj vermeliyiz. Biz biriz, beraberiz ve bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece de Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Aziz Türk Milletine tehdit oluşturabilecek herhangi bir güç yoktur, olmayacaktır da. Fener Alayı'na Tüm Kocaelili Kardeşlerimi Davet Ediyorum

Bu vesileyle çok yoğun bir bayram kutlama programı tertip ettik. Biraz sonra resmi kutlamaları icra edeceğiz. Dünde yine çok güzel kutlamalar gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde de tüm Kocaelili kardeşlerimizle birlikte Fener Alayında buluşacağız. Birlik, beraberlik, kardeşliğimizi; Cumhuriyetimize, devletimize, Ay Yıldızlı Al Bayrağımıza nasıl sahip çıktığımızı bir kez daha göstermiş olacağız. Bu vesileyle düzenlemiş olduğumuz Fener Alayına tüm Kocaelili kardeşlerimi bayraklarını alarak katılmaya davet ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen tören programı Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik Yerleşkesi A Kapısı önünde gerçekleşen törene; Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemin Yaman, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Daire müdürleri, Siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gaziler, Şehit aileleri yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve 7 den 70 e vatandaş katılarak coşkuya ortak oldular. Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte tören birliklerini ve öğrencileri ve katılım sağlayan herkesi ayrı ayrı selamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Mesajda;

Aziz Milletim…

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.

İlanının 98'inci seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.

Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

İlk Meclis'ten bugüne kadar, milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum.

Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, 84 milyon bir ve beraber olarak, Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgının en ağır evresini, sağlık altyapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktık.

Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini, biz yüzde 1, 8 büyüme oranıyla kapattık.

Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda, herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik.

Bu süreçte, darbecilerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek, her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir.

Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuşmuştur.

Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkardık.

Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir.

Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi, ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek, 2021 yılında da devam ettiriyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, milli mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun!

Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü kutlu olsun! " dedi. Vali Seddar Yavuz ise törende yaptığı konuşmalarında; "Milletimizin, tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanı yazarak, gerçekleştirdiği milli mücadelenin sonunda kurmuş olduğu Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü olan bu günü, büyük bir coşku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bu cennet vatanı bize armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.

Şehitlerimiz, Her An Bizimledir

Dünyada gerçekleşen sanayi devrimi, sadece geleneksel üretim metot ve yöntemlerini yerle bir etmekle kalmamış, aynı zamanda siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sonuçlar da doğurmuştur. Sanayi devrimi sonucunda, seri üretim nedeniyle oluşan yeni pazar ve elde edilen tatlı karlarla, yeni bir burjuvazi sınıfı oluşmuştur. Osmanlı'ya baktığımızda, sanayi devriminden uzak bir noktada bulunuyordu. Sanayi devrimi sonucu oluşan ekonomik, siyasi ve askeri değişim, Osmanlı'nın sonunu hazırlamıştır. Arkası kesilmeyen askeri yenilgiler ve dış borç batağı ile 1. Dünya Savaşı'na girilmiştir. Savaşın kaybedilmesi ile ülkemiz işgale uğramıştır. Belleğimizden asla silinmeyecek işgal ve işgale karşı yapılan mücadele yılları başlamıştır. Aziz Milletimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, cihat ruhu ve iman kuvveti ile şehadet şerbetini gül bahçesine girercesine içerek, bu Aziz Vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır. Mehmetçik bilir ki, şehitler ölmezler. Şehitlerimiz, her an bizimledir. Çünkü, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in de, "Allah Yolunda Öldürülenlere Ölüler Demeyiniz. Bilakis Onlar Diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. " buyuruyor" Sevdası Türkiye Olan Herkes, İdeolojilerini Bir Kenara Bırakarak, Aziz Milletimizin ve Devletimizin Bekası İçin Çalışmalı, Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın Etrafında Kenetlenmelidir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Milletinin toplara, tanklara ve mermilere göğsünü siper ettiğini belirten Vali Yavuz; 1071 Malazgirt Zaferi ile başlayan diriliş ve kıyam, bize dünyada hakkı ve hukuku tesis etme imkanını bahşetmiştir. 1071 Malazgirt Zaferini, 1453 İstanbul'un Fethini ve 1915 Çanakkale Zaferi'ni hazmedemeyenler, son yıllarda Türkiye'nin büyümesinden ve kalkınmasından paniğe kapılan küresel güçler, yüzyıl önce gerçekleştiremedikleri hain planlarını devreye sokmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletine küresel bir kuşatma uygulamaktadır. Terör örgütleri eliyle Milletimizi terbiye etmek isteyen küresel güçler, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKPC gibi terör örgütlerini desteklemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Milleti toplara, tanklara ve mermilere göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi de engellemiştir. Dolayısıyla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Sevdası Türkiye olan herkes, ideolojilerini bir kenara bırakarak, Aziz Milletimizin ve Devletimizin bekası için çalışmalı, ay yıldızlı al bayrağımızın etrafında kenetlenmelidir. Gücünü Halktan Almayan Hiçbir Yetki Kullanılamaz. Rejimlerin amaç haline getirildiği toplumlarda, çok büyük insan hakları ihlallerinin gerçekleştiğini belirten Vali Yavuz; Demokratik rejimlerle birlikte, kutsal devlet anlayışından, 'Kutsal Vatandaş' anlayışına doğru hızlı bir geçiş olmaktadır. Demokratik rejimlerde, meşruiyetin kaynağı halktır. Gücünü halktan almayan hiçbir yetki kullanılamaz. İdarenin şeffaf, hesap verebilir, insan onuruna yakışır yol ve yöntemleri kullanması esastır. Yeri gelmişken bir hususun altını da çizmek istiyorum. Dünya üzerinde ismi cumhuriyet olan onlarca totaliter rejim bulunmaktadır. Kanımca, önemli olan rejimin adının cumhuriyet olmasından çok, hukuka bağlı, katılımcı ve çoğulcu olması, başka bir ifadeyle demokratik olmasıdır. Türk devlet anlayışına da baktığımızda, bireyin, insanın odak alındığını, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' nasihatinde görürüz. Yönetim biçimleri, kısaca rejimler; amaç olmayıp, insana hizmet noktasında olsa olsa araçtırlar. Rejimlerin amaç haline getirildiği toplumlarda, çok büyük insan hakları ihlallerinin gerçekleşebileceğini unutmayalım. İnsanlığın, bugün itibarı ile bulabildiği en iyi yönetim biçimi, şüphesiz demokrasidir. Bu bağlamda, son yıllarda demokrasimizi evrensel standartlara ulaştırma noktasında, önemli mesafeler aldığımızı memnuniyetle ifade etmeliyim.

İslam Medeniyetinin Lideri ve Temsilcisiyiz İslam dünyasında Türkiye'nin yegane rakibinin kendisi olduğunu vurgulayan Vali Yavuz; Dünya üzerinde iki büyük medeniyetten bahsedebiliriz; biri İslam Medeniyeti (doğu), diğeri ise batı medeniyetidir. İslam Medeniyetinin 1000 yıldır lideri, temsilcisi biz Türkleriz. Bizim, dünya barışına, huzuruna ve refahına, dün olduğu gibi bugün de önemli katkılarımız olacaktır. İslam dünyasında Türkiye'nin yegane rakibi, kendisidir. Güçlü bir Türkiye, ancak Balkanlar da, Ortadoğu da, Kafkaslar da, Kudüs'te kan ve gözyaşına dur diyebilir. Dün büyük işler başarmışsanız, bugün ve yarın daha büyük başarılar sizi bekliyor demektir. Bu nedenle, siz Mehmet Akif'in deyimiyle 'Asımın Neslisiniz'. İhtiyaç duyduğumuz çalışmak, çok çalışmak. Medeniyetimize sahip çıkmak. Çok çalışın bu asır bizim asrımız. Nitekim Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi "Bilgi, sonu gelmeyecek bir fetihtir. " Çağa ve geleceğe yön verenler, bilgiyi fetheden milletler olacaktır. " Sizlere güveniyoruz, biz bu kadar başardık, inanıyorum ki sizler bu bayrağı daha yükseklere çıkaracak, milletimizi onurlandıracak ve gururlandıracaksınız.

Okuyun, sorgulayın, medeniyet değerlerimiz ile buluşun. Yunus Emre'nin dediği gibi:

"Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. "

Biz de her yere kavga değil sevgi götürmenin gayreti içindeyiz. Sevgi medeniyetiyiz; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin, yaradılanı severiz yaradandan dolayı. Dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değiliz. 2200 yıllık devlet geleneği olan ve biz olmadan dünya tarihi olamayacak bir milletiz. O yüzden kendinize güvenin. Çünkü, biz dün büyüktük, bugün büyüğüz ve yarın daha büyük olacağız. Ama bu büyüklüğü ezmek için değil, hak için kullanacağız, öldürmek için değil, yaşatmak için kullanacağız. Tüm Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyorum. Milli mücadelemizin eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. " diyen Vali Yavuz, herkesin Cumhuriyet Bayramını tebrik etti. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiler. Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Öğrencisi Evsun Nehir Akbabaöz'ün 'Cumhuriyet'e" adlı şiirinin ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının sergilediği gösteri büyük beğeni topladı. Tören Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Öğrencisi Mirza Baran Özdemir'in okuduğu "Akdeniz'e Doğru' adlı şiirin ardından İzmit Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin Ege ve Trabzon yöresi sergiledikleri folklör gösteri ile devam etti. Geçit töreni ile tamamlanan programda Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri programa katılan çocuklara oyuncak, gençlere kitap hediye ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

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