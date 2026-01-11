Haberler

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 55 il için uyarı yayımladı. Uyarı listesinde İstanbul ve Ankara da bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışının yarın sabah saat 06.00'dan itibaren özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde görüleceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi eğitim olacak mı?" merak edildi.

Yurt genelinde kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte MGM'nin yoğun kar alarmı verdiği iller arasında megakent İstanbul ile başkent Ankara öne çıktı. AKOM'dan yapılan bilgilendirmede, İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Hava koşullarındaki bu olası olumsuzluklar, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

AKOM İSTANBUL İÇİN ALARM VERDİ: KAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 06.00'dan itibaren İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Gün boyunca yağmur şeklinde devam etmesi beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kara dönüşeceği bildirildi. AKOM, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışının görülebileceğini belirtirken, hava sıcaklığının 0 ile 3 derece arasında seyretmesi ve kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son yılların en etkili fırtınalarından birinin yurt genelinde etkili olduğunu açıklayarak yeni uyarılarda bulundu. MGM, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu fırtına, kuvvetli yağış ve sel uyarısı yayımladı. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakması, hava sıcaklıklarının ise kısa sürede 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte, fırtınanın çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

EĞİTİME ARA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporunda, 55 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken; pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olacağına dikkat çekildi. Uyarıların ardından gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Böyle bir karar alınması durumunda öğrenciler için hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil ihtimali doğabilir.

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yayalar yürümekte zorlanırken, Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına ve iş yerlerine sığındı.

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLARIN TATİL OLMASI DAHA DOĞRU

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul'da okulların tatil edilmesinin olası olumsuzlukları azaltacağını söyledi. Ani bastıracak karın şehir içi trafiğinde ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI 14 GÜN ETKİLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya dikkat çekti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin, önümüzdeki yaklaşık 14 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın zaman zaman Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade etti. Bu süreçte aralıklı kar yağışlarının görülmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları:

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?Elazığ

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?Tunceli

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?Kahramanmaraş

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?Sivas

Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?Bingöl

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu'

Protestolarla sarsılan ülkenin lideri yangına körükle gitti
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp yaşlı adamın bulunduğunda ağzından çıkan ilk söz yürek burktu
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü

Kan donduran vahşet! Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: 'Putin kaçırılıp yargılanmalı'

Avrupa'dan ortalığı karıştıracak çıkış: Onu kaçıralım
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması

Ekol TV soruşturması! İki başsavcılıktan birden açıklama var
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı