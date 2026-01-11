Yarın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi okul yok mu?

Yurt genelinde kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte MGM'nin yoğun kar alarmı verdiği iller arasında megakent İstanbul ile başkent Ankara öne çıktı. AKOM'dan yapılan bilgilendirmede, İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Hava koşullarındaki bu olası olumsuzluklar, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

AKOM İSTANBUL İÇİN ALARM VERDİ: KAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 06.00'dan itibaren İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Gün boyunca yağmur şeklinde devam etmesi beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kara dönüşeceği bildirildi. AKOM, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışının görülebileceğini belirtirken, hava sıcaklığının 0 ile 3 derece arasında seyretmesi ve kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son yılların en etkili fırtınalarından birinin yurt genelinde etkili olduğunu açıklayarak yeni uyarılarda bulundu. MGM, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu fırtına, kuvvetli yağış ve sel uyarısı yayımladı. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakması, hava sıcaklıklarının ise kısa sürede 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte, fırtınanın çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

EĞİTİME ARA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporunda, 55 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken; pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olacağına dikkat çekildi. Uyarıların ardından gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Böyle bir karar alınması durumunda öğrenciler için hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil ihtimali doğabilir.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yayalar yürümekte zorlanırken, Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına ve iş yerlerine sığındı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLARIN TATİL OLMASI DAHA DOĞRU

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul'da okulların tatil edilmesinin olası olumsuzlukları azaltacağını söyledi. Ani bastıracak karın şehir içi trafiğinde ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI 14 GÜN ETKİLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya dikkat çekti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin, önümüzdeki yaklaşık 14 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın zaman zaman Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade etti. Bu süreçte aralıklı kar yağışlarının görülmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları:

Elazığ

Tunceli

Kahramanmaraş

Sivas

Bingöl