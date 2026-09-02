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Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım Haber Videosunu İzle
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
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Yalova'da 6. kattan düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında kızı tutuklanırken, olayın tek tanığı Sultan'ın savcılıktaki canlandırma görüntüleri ve babasının "Kızım 'Tuğyan iki daire teklif etti, biz öldürdük' dedi" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı dosyaya girdi.

  • Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
  • Sultan Nur Ulu'nun babası Arif'in ses kaydında, kızının 'Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım' dediği aktarıldı.

Şarkıcı Güllü’nün 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri ve babasının "Kızım 'Tuğyan bana iki daire teklif etti, biz attık' dedi" şeklindeki ses kaydı dosyaya girdi.

Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik verilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın tek tanığı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

CANLANDIRMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesi sırasında Tuğyan'ın annesini pencereden ittiği anları uygulamalı olarak canlandırdığı görüntüler gün yüzüne çıktı.

"TUĞYAN BANA İKİ DAİRE TEKLİF ETTİ"

Görüntülerin ardından dosyaya giren bir diğer şok gelişme ise Sultan Nur Ulu’nun babası Arif’in telefon konuşmasına ait ses kayıtları oldu. Baba Arif'in telefon görüşmesinde yer alan kan donduran ifadeleri şu şekilde kayıtlara geçti: "Sultan bana dedi, 'Biz attık baba' dedi. 'Biz attık, biz öldürdük' dedi. Sultan, 'Ben attım' dedi ya. 'Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım' dedi."

Kaynak: Haberler.com
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