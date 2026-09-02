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Esenler'de dehşet: Polislere aracını sürdü, bıçakla kendini yaraladı

Esenler'de dehşet: Polislere aracını sürdü, bıçakla kendini yaraladı Haber Videosunu İzle
Esenler'de dehşet: Polislere aracını sürdü, bıçakla kendini yaraladı
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Esenler'de eşiyle tartışan F.K., kendisini kamyonetine kilitleyip bıçakla vücuduna zarar verdi. Polis ekiplerine aracını süren şüpheli, lastiklere ateş edilerek durduruldu. Bıçakla polislere yönelen F.K. gözaltına alındı; tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

ESENLER'de eşiyle tartışan F.K. (32), kendisini park halindeki kamyonetine kilitleyerek bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Aracını olay yerindeki polislerin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi, Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, eşiyle tartışan F.K., kendisini park halindeki kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra yanındaki bıçakla kendisine zarar veren F.K.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracını olay yerindeki polis ekiplerinin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen F.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kendini yaralayan F.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendisine kesici alet ile zarar veren F.K.'nın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şüpheliyi kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

'POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI'

Olayın görgü tanığı Cemal Çapkan, "Kendini bıçakla doğradı. Polisler ona 'dur' dedi, ancak o durmadı. Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı. Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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