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Meksika’da lüks dairede kan donduran cinayet: 4 ölü

Meksika’da lüks dairede kan donduran cinayet: 4 ölü
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Meksika'nın başkenti Mexico City'deki lüks çatı katı dairesinde 38 yaşındaki Meksikalı müzisyen Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evdeki bir çalışan ve ailenin evcil köpeği koli bandıyla bağlanmış halde öldü bulundu.

  • Mexico City'de lüks bir çatı katında müzisyen Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, bir çalışan ve köpekleri koli bandıyla bağlanmış halde silahla vurularak öldürüldü.
  • 6 yaşındaki çocuk olaydan sağ kurtuldu.
  • Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Mexico City'de lüks bir çatı katında müzisyen Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, bir çalışan ve köpekleri koli bandıyla bağlanmış halde silahla vurularak öldürüldü. 6 yaşındaki çocuk sağ kurtuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

MÜZİSYEN, AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLÜ BULUNDU

Meksika'nın başkenti Mexico City'de lüks bir çatı katı dairesinde kan donduran bir cinayet vakası yaşandı. Yetkililerin açıklamasına göre, bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evde çalışan genç bir kişi ve ailenin evcil köpeği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer, Melendez'in 6 yaşındaki çocuğunun ise olay yerinde yara almadan bulunduğunu açıkladı. Melendez'in eşi Ana Paola'nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

Jonathan Melendez

KOLİ BANDIYLA BAĞLANMIŞLAR

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin olay yerinde koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü, bir kişinin ise sırtından vurulduğu aktarıldı.

Başsavcılık Ofisi, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin, Melendez ile olan bağlantılarını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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