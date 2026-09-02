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"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi

'Satanizm' tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi Haber Videosunu İzle
'Satanizm' tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
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Elektronik müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden Anyma’nın 12 Eylül’de İstanbul’da düzenlenmesi planlanan etkinliği iptal edildi. Sahne performanslarında kullanılan bazı görsellerin satanist ritüellerle ilişkilendirilmesi üzerine sosyal medyada başlayan tartışmalar büyürken, İstanbul Valiliği organizasyonun iptaline karar verdi.

  • Elektronik müzik prodüktörü Anyma'nın (Matteo Milleri) 12 Eylül'de Ataköy'de yapılması planlanan İstanbul konseri İstanbul Valiliği kararıyla iptal edildi.
  • İptal kararı, konserin sahne tasarımı ve görsellerinin sosyal medyada satanist ritüellerle ilişkilendirilmesiyle büyüyen tartışmaların ardından alındı.

“Anyma” ismiyle bilinen elektronik müzik prodüktörü Matteo Milleri’nin İstanbul’da hayranlarıyla buluşması için hazırlanan organizasyonda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

12 Eylül’de Ataköy’de yapılması planlanan etkinlik, son günlerde sahne tasarımı ve kullanılan görseller üzerinden yükselen tartışmaların ardından iptal edildi.

SAHNE GÖRSELLERİ TARTIŞMANIN ODAĞINA OTURDU

Etkinlikle ilgili tartışmaların merkezinde Anyma’nın konserlerinde kullandığı görsel dünya yer aldı.

Sahne şovlarında ekrana yansıtılan bazı sembol ve görüntüler, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından satanist ritüellerle ilişkilendirildi.

Söz konusu iddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşması, İstanbul’da yapılması planlanan organizasyonla ilgili tepkilerin artmasına neden oldu.

İPTAL ÇAĞRILARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görsellere ilişkin tartışmaların büyümesiyle birlikte sosyal medya platformlarında etkinliğin iptal edilmesi yönünde çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı.

Kısa sürede genişleyen tepkilerin ardından organizasyonun geleceği tartışma konusu olurken, kamuoyunda oluşan hassasiyet de yetkili makamların gündemine taşındı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İPTAL KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği devreye girdi. Valilik tarafından alınan kararla Anyma’nın Ataköy’de gerçekleştirmesi planlanan etkinliğin düzenlenmesine izin verilmedi.

Böylece 12 Eylül tarihli organizasyon resmi olarak iptal edilirken, etkinlik öncesinde sahne konsepti nedeniyle başlayan tartışmalar da iptal kararıyla sonuçlandı.

Umut Halavart
Umut Halavart
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