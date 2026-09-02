Belçika'da İsrail bağlantılı şirkete kundaklama

Belçika'da aktivistler, Liege kentinde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait şirketin binasını ateşe verdi.

Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberinde, İsrailli silah üreticisi IAI'ya ait olan Liege merkezli BATS şirketinin binasında "kundaklama" olduğu belirtildi.

Haberde, eylemin anonim bir grup tarafından üstlenildiği, grubun BATS'ın IAI bağlantısına işaret ettiği kaydedildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platfrormundaki hesabından yaptığı açıklamada, eylemi yapanları "aşırılık yanlısı" şeklinde nitelendirdi.

Sosyal medyada yer alan paymaşımlarda binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaynak: AA