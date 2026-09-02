Haberler

Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA’da, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

ADANA'da, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin kullandığı 42 EJR 29 beton mikseri, iddiaya göre, geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya ağır yaralanırken, sürücü çevredekilerin uyarmasıyla aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağı ulaşıma kapatan polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından trafiğe açtı. Yayanın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü