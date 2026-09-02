Haberler

Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü

Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Haber Videosunu İzle
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir çiftin düğün fotoğrafı çekimi sırasında yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Damada nasıl poz vermesi gerektiğini anlatmak yerine hareketi bizzat uygulayan fotoğrafçının görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Damadın şaşkınlığı ise videonun en çok dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

  • Bir düğün fotoğrafı çekiminde fotoğrafçı, damadın pozunu sözlü tarif etmek yerine uygulamalı olarak kendisi yaptı.
  • Fotoğrafçının bu sıra dışı yöntemi, çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği video ile sosyal medyada yayılarak gündem oldu.
  • Videoda damadın hareketler karşısındaki tepkisi öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Düğün fotoğrafı çekimi sırasında çiftlerin doğal ve etkileyici kareler verebilmesi için fotoğrafçıların çeşitli yönlendirmeler yapması oldukça alışıldık. Ancak bu kez fotoğrafçının damada poz tarif etmek yerine kendisinin uygulamalı olarak göstermesi, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

POZU ANLATMAK YERİNE KENDİSİ YAPTI

Gelin ve damadın özel gününden kareler almak için gerçekleştirilen çekim sırasında fotoğrafçı, damadın vermesi gereken pozu göstermek istedi. Fotoğrafçı, yalnızca sözlü olarak tarif etmek yerine damadın yanına giderek hareketi kendisi yaptı ve nasıl durması gerektiğini uygulamalı şekilde gösterdi. O sırada yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Çekim sırasında kaydedilen video daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılınca kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerin farklı hesaplarda yayılmasıyla birlikte fotoğrafçının sıra dışı yöntemine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcıların bir bölümü yaşananları eğlenceli bulurken, bazıları ise fotoğrafçının damada poz gösterme biçiminin oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Damadın fotoğrafçının hareketleri karşısındaki tepkisi de videonun öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Bahçeli'den dikkat çeken 'Amedspor' açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor çıkışı! Bir konuya çok kızdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat AKTAS:

Bizene.. Boş haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler