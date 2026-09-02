Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü

Düğün fotoğrafı çekimi sırasında çiftlerin doğal ve etkileyici kareler verebilmesi için fotoğrafçıların çeşitli yönlendirmeler yapması oldukça alışıldık. Ancak bu kez fotoğrafçının damada poz tarif etmek yerine kendisinin uygulamalı olarak göstermesi, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

POZU ANLATMAK YERİNE KENDİSİ YAPTI

Gelin ve damadın özel gününden kareler almak için gerçekleştirilen çekim sırasında fotoğrafçı, damadın vermesi gereken pozu göstermek istedi. Fotoğrafçı, yalnızca sözlü olarak tarif etmek yerine damadın yanına giderek hareketi kendisi yaptı ve nasıl durması gerektiğini uygulamalı şekilde gösterdi. O sırada yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Çekim sırasında kaydedilen video daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılınca kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerin farklı hesaplarda yayılmasıyla birlikte fotoğrafçının sıra dışı yöntemine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcıların bir bölümü yaşananları eğlenceli bulurken, bazıları ise fotoğrafçının damada poz gösterme biçiminin oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Damadın fotoğrafçının hareketleri karşısındaki tepkisi de videonun öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com