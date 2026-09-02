Haberler

KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'de 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından Başbakan Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi geminin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 yolcudan birinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARIKLI'NIN PARTİSİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLİYOR

Facia, KKTC'de hükümet krizine neden oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Kararın ardından Arıklı'dan sürpriz bir adım geldi. Aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı olan Arıklı, Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bahçeli'den dikkat çeken 'Amedspor' açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor çıkışı! Bir konuya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni