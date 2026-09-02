KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi geminin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 yolcudan birinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARIKLI'NIN PARTİSİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLİYOR

Facia, KKTC'de hükümet krizine neden oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Kararın ardından Arıklı'dan sürpriz bir adım geldi. Aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı olan Arıklı, Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...